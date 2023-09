James-Webb-teleskopet fortsetter å overskride universets grenser

James-Webb Space Telescope (JWST), bygget av amerikanske (Nasa), europeiske (ESA) og kanadiske (CSA) byråer, som vil settes i drift i juli 2022, fortsetter å tilby imponerende bilder av verdensrommet og utrolige fakta om historien til Stjernene . Ligger i bane 1,5 millioner kilometer fra Jorden, multipliserer denne teknologiske perlen skudd med uforlignelig presisjon. Takket være sine infrarøde observasjoner, i motsetning til forgjengeren, ser Hubble, fortsatt i drift, gjennom interstellart støv og gass og oppdager de fjerneste planetene og galaksene. En sann maskin for å gå tilbake i tid mot «kosmisk daggry».

Ytelsen til JWST (Webb, for innsiderne) lever opp til forventningene og disse tjue årene med forskning for å utvikle den og disse 10 milliarder dollar investeringene for å produsere den. Helt fra starten ga den et øyeblikksbilde av universets første dype felt, det lengste fra jorden som noen gang er avbildet, og avslørte galakser som ble dannet bare noen få hundre millioner år etter Big Bang (13,8 milliarder år).

Den ga deretter fargebilder med høy presisjon av en stjernebarnehage, en gruppe samvirkende galakser og en ekspanderende planetarisk tåke. I oktober 2022 tok JWST sitt første bilde av den ikoniske «Skapelsens søyler», enorme strukturer av gass og støv der mange stjerner dannes i Melkeveien vår, 6500 lysår fra Jorden.