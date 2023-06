James-Webb-teleskopet gir et enestående syn på perioden da universet ble gjennomsiktig!

du vil også være interessert [EN VIDÉO] På video: 10 uforklarlige mysterier i universet Til tross for årtusener med vitenskapelige fremskritt, er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål om …

Først var det Big Bang. Og i de tidlige øyeblikkene lignet universet vårt lite med det vi kjenner i dag. Den var fylt med en utrolig tett og varm gass. En gass det tok hundrevis av millioner år å kjøle seg ned. Så den var helt ugjennomsiktig. Så som om «noen» trykket på knappen «gjenta», begynte gassen å varmes opp igjen. Han ioniserte. Og til slutt ble det gjennomsiktig.

Lenge lurte forskerne på hvem det kunne være. «noen» som trykket på knappen «gjenta». Nå kaster nye data returnert av James-Webb Space Telescope (JWST) lys over denne mystiske perioden som astronomer kaller reioniseringsepoken.

For å spore opp den skyldige, forskere av»Swiss Federal Institute of Technology Zürich (ETH, Sveits) har pekt på en tid i universets liv som ligger like før slutten av denne reioniseringsepoken. En tid da den ikke var helt gjennomsiktig ennå, men den var heller ikke helt ugjennomsiktig. Ved å peke JWST mot en fjern kvasar, fikk de informasjon om gassen som ligger mellom oss og dette aktive supermassive sorte hullet som er så sterkt at det fungerer som en enorm lommelykt. Lyset deres ble noen ganger absorbert av en ugjennomsiktig gass, noen ganger overført gjennom en gjennomsiktig gass. Og dette ga forskerne detaljert informasjon om sammensetningen og tilstanden til nevnte gass.

En utrolig kvasar for å kaste lys

I et andre trinn stolte astronomene igjen på James-Webb-romteleskopet for å identifisere galakser nær siktelinjen deres. Og de ble ikke skuffet. Der de ventet å finne noen dusin, dukket til slutt nesten 120 opp! Galakser som rastløst og aktivt dannet stjerner. Og at de for det meste var omgitt av gjennomsiktige områder med rundt 2 millioner lysår i radius, omtrent avstanden som skiller Melkeveien vår fra den nærmeste galaksen, Andromeda. Som om de bokstavelig talt hadde ryddet plassen rundt seg på slutten av reioniseringsepoken.

De første relativt små galaksene i universet og stjernene de inneholdt ser ut til å ha vært de som ved å sende ut mengder lys og varme, «trykk på slumreknappen» å drive reionisering, slipp «bobler» gjennomsiktig rundt. Bobler som fortsatte å utvide seg i millioner av år som fulgte, helt til de slo seg sammen og gjorde universet vårt helt gjennomsiktig. Et scenario som astronomer håper å bekrefte litt tidligere ved å studere fem andre regioner, hver opplyst av en annen kvasar.

Men i mellomtiden peker ETH-teamet på et annet resultat oppnådd med JWST-dataene. Bekreftelse av den kolossale massen til kvasaren som tillot dem å nå disse konklusjonene. Objektet ville veie ikke mindre enn 10 milliarder ganger mer enn vår sol, noe som gjør det til det mest massive sorte hullet kjent i det tidlige universet. Enda et puslespill. Fordi astronomer ikke kan dateres for å forklare hvordan kvasarer kunne ha blitt så store så tidlig i vår historie.