James Webb-teleskopet har gitt ut de første fantastiske bildene av universet

I løpet av én time med direkte dekning ble fire nye observasjoner avslørt én etter én: fantastiske bilder av tåker som illustrerer livssyklusen til stjerner, en analyse av en eksoplanets atmosfære og et øyeblikksbilde av en liten gruppe galakser som kolliderer.

«Hvert bilde er en ny oppdagelse,» åpnet NASA-president Bill Nelson fra Goddard Space Center nær Washington, hvor en mengde amerikanske og europeiske romfartsmyndigheter og forskere hadde samlet seg. Hver gir «menneskeheten et glimt av universet vi aldri har sett før.»

Innholdet i denne ekte overraskelsesposen har vært nøye holdt hemmelig til nå for å øke spenningen.

Deres detaljer og fantastiske kontraster av blått og oransje: bilder av to tåker, gigantiske skyer av gass og støv.

©AFP

Carina-tåken, som ligger omtrent 7600 lysår unna, illustrerer stjernedannelse. Øyeblikksbildet viser hundrevis av aldri-før-sett, men også bakgrunnsgalakser og strukturer vi ikke vet hva er.

Den sørlige ringtåken kalles også en planetarisk tåke (selv om den ikke har noe med planeter å gjøre): det er en stor gasssky rundt en døende stjerne.

Et annet mål ble avslørt: Stefans kvintett, en klynge av galakser. Totalt fem er synlige i denne fascinerende filmen, hvorav fire interagerer med hverandre i en ekte gravitasjonsdans. De to smelter sammen.

Vitenskapelig prestasjon

Det siste kosmiske objektet som ble utgitt på tirsdag er en eksoplanet, som betyr en planet som går i bane rundt en annen stjerne enn vår sol, en av James Webbs hovedlinjer for forskning.

Det ble faktisk ikke fotografert, men analysert ved spektroskopi, som brukes til å bestemme den kjemiske sammensetningen av fjerntliggende stoffer. I dette tilfellet er WASP-96 b en gassgigantisk planet.

©AFP

Analyse av lys som passerer gjennom stjernens atmosfære når den passerer foran stjernen har avslørt tilstedeværelsen av vann, sa NASA. James Webbs forgjenger, Hubble-romteleskopet, hadde oppdaget vann i atmosfæren til eksoplaneter tidligere, men James Webbs observasjon var langt mer omfattende.

©AFP

På mandag lyser det første bildet tatt av teleskopet opp universets fjerne tidsaldre, med USAs president Joe Biden som hyller det «historiske» øyeblikket.

Et nærbilde viser galakser som ble dannet etter Big Bang for 13 milliarder år siden.

Et av hovedoppdragene til James Webb, en ingeniørjuvel på 10 milliarder dollar og det kraftigste romteleskopet som noen gang er designet, var studiet av et veldig ungt univers. Denne første demonstrasjonen er ment å gi en oversikt over dens evner på dette området.

James Webb ble skutt opp i verdensrommet på en Ariane 5-rakett fra Fransk Guyana for omtrent et halvt år siden, 1. juledag.

Utgivelsen av disse første bildene markerer begynnelsen på år med forskning som er bestemt til å transformere vår forståelse av universet.

Forskere fra hele verden har reservert observasjonstid med James Webb, hvis plan for det første driftsåret allerede er nøye bestemt av et ekspertpanel og offentliggjort.

Teleskopet har nok drivstoff til å kjøre i 20 år. Rundt 20 000 mennesker over hele verden jobbet med prosjektet, noe som gjør det til et stort internasjonalt samarbeid.