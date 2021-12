James Webb-teleskopet, i det første lyset av kosmisk daggry

James Webb Space Telescope (JWST) vil løfte sløret litt mer med det første lyset fra den kosmiske daggry, da de første stjernene og galaksene som befolket universet dukket opp.

Det vil ta over fra Hubble, som observerer rommet i hovedsak i domenet av synlig lys, og våger seg inn i en bølgelengde som unnslipper øyet: det midt-infrarøde.

I astronomi, jo mer vi ser, jo lenger ser vi. Der det tar åtte minutter for partikler av sollys å nå jordens øye, har James Webbs kuppel som mål å fange lys fra de første galaksene for mer enn 13,4 milliarder år siden.

De som dukket opp i det unge universet, mindre enn 400 millioner år etter Big Bang.

Men med utvidelse beveger dette lyset seg mer og mer mot betrakteren og “rødmer”.

Når lyden av et objekt i bevegelse forsvinner, strekker lysbølgen seg fra frekvensen som er synlig for det blotte øye til den infrarøde.

Hubble, lansert i 1990, nådde en grense på 13,4 milliarder år, med oppdagelsen av GN-z11-galaksen, et ubetydelig sted, men også “en overraskelse, med en lysstyrke som vi ikke forventet på en slik avstand”, Sveits. Astrofysiker Pascal Oesch, dens “oppdager”, sa til AFP.

JWST “vil gi enda mer presise bilder, med 100 ganger større følsomhet, slik at vi kan utforske denne epoken i ekstraordinære detaljer.” Han satser på at “mange, mange flere galakser vil bli avslørt, men mye mindre lysende.”

– Slå på lyset –

Ved å bruke sine infrarøde evner vil James Webb ikke bare se eldre objekter, men også interstellare støvskyer som absorberer stjernelys og skjuler det for Hubbles syn.

Dette “usynlige lyset lar oss se hva som er skjult i skyene, fødselen av stjerner og galakser”, forklarer David Elbaz, en astrofysiker ved den franske atomenergikommisjonen.

Den franske atomenergikommisjonen (CEA) er hovedentreprenør for Mirim-bildeapparatet, som sammen med NASAs MRS-spektrograf skal studere disse strukturene i det midt-infrarøde og vil også kunne «se signaturen til atomer i fjerne galakser. «Legger Elbaz til.

Innsatsen er høy: å hjelpe til med å forklare et nøkkelstadium i universets utvikling, da, som Mr. Oesch sier, “vi tente lyset, da de første stjernene begynte å dannes.” Med andre ord, “den kosmiske daggry”.

Kort tid etter utbruddet av Big Bang gikk universet inn i en “mørk tidsalder”, et bad av nøytral gass bestående hovedsakelig av hydrogen og helium, uten lys.

Teorien vil at denne gassen skal kondensere til “brønner” av mørk materie, et mystisk uoppdagelig stoff, hvis eksistens ganske enkelt er teoretisert, for å føde de første stjernene. Disse stjernene, som vil multiplisere med snøballeffekten, vil begynne å ionisere, det vil si å lade elektrisk, universets nøytrale gass. En prosess kalt “reionisering”, som vil fjerne universet fra dets opasitet for å gjøre det “gjennomsiktig”.

“Vi vet imidlertid ikke når de første galaksene ble dannet”, kommenterer astrofysiker Françoise Combes, simuleringer som plasserer handlingen mellom 100 og 200 millioner år etter Big Bang.

“Teorien er at alle små galakser vil reionisere universet, fordi det er mange, og det vi skal sjekke med James Webb er å se om det er nok til det,” forklarer professor Combes.

Men ingen ser for seg å se på de første stjernene. Disse gigantene på kanskje 100 til 1000 solmasser, med fenomenale temperaturer og korte levetider, som kalles “populasjon III”-stjerner, vil begynne å ionisere den nøytrale gassen i universet.

Å studere dette fenomenet er å studere galaksedannelse.

Håpet er å se «de første galaksene, som bærer den andre generasjonen stjerner, som kan lære oss ting om den første», sier Nicole Nesvadba, en astronom ved Lagrange-laboratoriet ved Riviera-observatoriet. Før du spøkefullt legger til: «Jeg vet ikke, spør oss om fem år».