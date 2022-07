James Webb-teleskopet kan ha oppdaget den fjerneste galaksen som noen gang er observert (bilder)

En uke etter imponerende bilder avslørt av James Webb-teleskopet, kan sistnevnte ha fotografert den fjerneste galaksen som noen gang er observert. GLASS-z13 vil bli fanget i et øyeblikksbilde slik det var for 300 millioner år siden.

Han er hovedforfatter av en studie som analyserer data fra James Webbs tidlige observasjoner, som for tiden er i gang. Disse dataene er publisert online til alle astronomer på planeten.

En av hovedoppgavene til dette splitter nye teleskopet er å observere de første galaksene som ble dannet etter Big Bang for 13,8 milliarder år siden.

I astronomi er det å se på avstand som å gå tilbake i tid. Sollyset bruker for eksempel åtte minutter på å nå oss, så vi ser det slik det var for åtte minutter siden. Så langt vi kan se, kan vi oppfatte gjenstander som eksisterte for milliarder av år siden.

Lys fra denne galaksen ble sendt ut for 13,5 milliarder år siden.

Studien er ennå ikke fagfellevurdert, men har blitt publisert som et «preprint» for rask tilgang til ekspertmiljøet. Den er sendt inn til et vitenskapelig tidsskrift for kommende publisering, sa Rogan Naidu.

Men allerede har mange astronomer entusiastisk kommentert denne oppdagelsen på sosiale nettverk.

«Astronomiske rekorder vakler allerede,» twitret Thomas Surbusen, NASAs assisterende administrator for vitenskap. «Ja, jeg pleier å klappe i hendene bare i møte med fagfellevurderte vitenskapelige resultater. Men det er veldig lovende!», la han til om studien.

Ifølge Rohan Naidu konkluderte også et annet forskerteam med de samme resultatene, noe som «gir ham håp».

Et uklart punkt i universet

Galaksen ble sporet av James Webbs NiRcam-instrument og fant det som kalles et «dypt felt», et bredt bilde tatt med lang eksponeringstid for å oppdage svakt lys.

James Webbs spesialitet jobber kun i infrarødt. Lyset som sendes ut av eldre gjenstander strekker seg, «rødt» underveis, til bølgelengder som er usynlige for det menneskelige øyet.

For å male et bilde av denne galaksen, blir dataene «oversatt» til det synlige spekteret: det vises da som en rød sirkel, svakere i kontrast, og hvit i midten.

Faktisk undersøkte de rundt tjue forskerne som var involvert i studien to galakser, den andre, kalt GLASS-z11, som er mindre fjernt.

I følge Rohan Naidu «ser de ut til å være veldig massive» og kommer fra «svært kort tid etter Big Bang». «Det er noe vi egentlig ikke forstår,» la han til.

Når nøyaktig ble de dannet? Kan ikke si akkurat nå.

«Det er fortsatt arbeid å gjøre,» sa forskeren. Han og kollegene hans har bedt om mer tid med teleskopet for å utføre spektroskopiske analyser – en teknikk som bestemmer egenskapene til et fjernt objekt ved å analysere det fangede lyset. Dette bør sikre avstanden deres.

James Webb-teleskopet ble skutt opp for seks måneder siden. Den er verdt 10 milliarder dollar og er plassert 1,5 millioner kilometer unna oss.