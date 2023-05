James-Webb-teleskopet peker på et nytt mysterium for denne kometen som lurer blant asteroider

du vil også være interessert [EN VIDÉO] Hva er en komet? Hvor kommer de fra? Hvor mange? Navnet kommer fra det greske komêtês som betyr «hårete…

Comet Read, eller mer offisielt 238P/Read, er navnet på en asteroide i hovedbeltet, den mellom banene til Mars og Jupiter. En asteroide som med jevne mellomrom vises med en hale. som en komet Y er ett av tre objekter som har definert en ny kategori kometer. Hovedbeltet kometer, nøyaktig. Fordi før oppdagelsen deres trodde astronomer at kometer nødvendigvis kom fra utenfor Neptuns bane. Fra et område hvor is kan holde. Denne isen som danner halen deres når de nærmer seg solen.

Scheila, asteroiden som ble en komet!

Oppdagelsen av Comet Read og dens følgesvenner i 2005 førte til ideen om at vannis også kan bli bevart i hovedasteroidebeltet. Data samlet inn av James-Webb Space Telescope (JWST) og dets nær infrarød spektrograf (NIRSpec) bekrefter det endelig. «Tidligere har vi sett objekter med alle egenskapene til kometer. I dag kan vi si ja, det er definitivt vannisen som skaper denne effekten.»forklarer Michael Kelley, en astronom ved University of Maryland (USA), i en utgivelse. Hvilken bedre måte å forstå fordelingen av vann i vårt solsystem. Men også potensielt i andre planetsystemer. Og har flere ledetråder som kan fortelle oss at noen er vert for planeter som ligner på vår.

Vann, men uten CO2

Det som overrasket forskerne mest var at de ikke oppdaget karbondioksid rundt Comet Read. Selv som CO 2 Det utgjør 10 % av det flyktige stoffet til klassiske kometer. Det er to mulige forklaringer på dette. Kometen kan ha mistet CO 2 under påvirkning av de relativt varme temperaturene som råder i hovedasteroidebeltet. Fordi karbondioksid fordamper lettere enn vannis. Kometen kunne også ha dannet seg i en spesielt varm lomme i solsystemet der det ikke var CO 2 .

For å avdekke trådene i dette nye mysteriet, har forskerne nå til hensikt å utnytte mulighetene til James-Webb-romteleskopet til å utforske de andre kometene i hovedbeltet. Og hvorfor ikke designe et gjenopprettingsoppdrag på Comet Leer…