James Webb-teleskopet vil levere det «dypeste» bildet av universet

(Belgisk) NASA vil avsløre «det dypeste bildet som noen gang er tatt av universet vårt» 12. juli, takket være det nye James Webb-romteleskopet, sa Bill Nelson, leder av det amerikanske byrået onsdag.

«Det er lenger unna enn noe menneskeheten noen gang har sett før,» sa han på en pressekonferanse ved Space Telescope Science Institute i Baltimore, hovedkvarteret for ingeniørperlen på 10 milliarder dollar som ble skutt opp i desember, og nå 1,5 millioner kilometer fra jorden. James Webb er i stand til å se lenger inn i kosmos enn noe tidligere teleskop takket være det enorme hovedspeilet og instrumentene som oppfatter infrarøde signaler, slik at det kan kikke gjennom støvskyer. «Den vil utforske solsystemobjekter og atmosfæren til eksoplaneter som kretser rundt andre stjerner, og gi oss ledetråder om hvorvidt deres atmosfærer potensielt ligner vår egen,» sa Nelson. «Cela vil svare på noen av spørsmålene våre: d’où venons-nous? Qu’y at-il d’autre? Qui sommes-nous? Et bien sûr, il répondra à des spørsmål que nous ne connaissons même no yet .» Spesielt James Webb må gjøre det mulig å observere de første galaksene, dannet bare noen få hundre millioner år etter Big Bang, og eksoplaneter. Takket være en effektiv oppskyting av NASA-partner Arianespace, kunne teleskopet forbli operativt i 20 år, det dobbelte av den opprinnelig planlagte levetiden, sa Pam Melroy, nestleder for det amerikanske romfartsorganisasjonen. 12. juli har NASA til hensikt å offentliggjøre den første James Webb Telescope-spektroskopien av en fjern planet, en eksoplanet. (belgisk)