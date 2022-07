James Webb-teleskopet ville ha funnet den eldste og fjerneste galaksen i universet

Med navnet GLASS-z13 ser den ut til å ha vært bare omtrent 300 millioner år etter Big Bang, 100 millioner år yngre enn den tidligere observerte rekorden, sa Rohan Naidu fra Harvard Center for Astrophysics.

Han er hovedforfatter av en studie som analyserer offentlige data, hentet fra James Webbs tidlige pågående observasjoner, og publisert online for hver astronom på planeten.







Et av hovedoppdragene til dette nye teleskopet er å observere de første galaksene som ble dannet etter Big Bang, som skjedde for 13,8 milliarder år siden.

I astronomi er det å se langt borte som å gå tilbake i tid. Sollys bruker for eksempel åtte minutter på å nå oss, så vi ser det slik det var for åtte minutter siden. Hvis vi ser så langt unna som mulig, kan vi oppfatte lyset slik det ble sendt ut for milliarder av år siden.

Lyset fra denne galaksen ble sendt ut for 13,5 milliarder år siden.

«Veldig lovende»

Denne studien har ennå ikke blitt fagfellevurdert, men ble publisert som et «preprint» for rask tilgang for ekspertmiljøet. Den har blitt sendt til et vitenskapelig tidsskrift for publisering, sa Rohan Naidu.

«Rekord innen astronomi svikter allerede», twitret Thomas Zurbuchen, NASAs assisterende administrator for vitenskap. «Ja, jeg pleier å bare applaudere fagfellevurderte vitenskapelige resultater. Men dette er veldig lovende! lagt til om studien.

Et annet forskerteam konkluderte også med de samme resultatene, ifølge Rohan Naidu, som «gir ham selvtillit».

James Webb, en unik maskin

Galaksen ble observert av NiRcam-instrumentet og oppdaget i det som kalles et «dypt felt», det vil si et bredere bilde tatt med lang eksponeringstid for å oppdage de svakeste oppblussene.

Det særegne ved James Webb er å jobbe kun i infrarødt. Lyset som ble sendt ut av de eldre gjenstandene ble strukket og «rødnet» underveis, og gikk over i en bølgelengde som ikke er synlig for det menneskelige øyet.

For å tegne et bilde av denne galaksen har dataene blitt «oversatt» til det synlige spekteret: det vises da som en rød og hvit sirkulær form i midten. Et uskarpt punkt i det uendelige av kosmos.