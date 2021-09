Jamie Carragher sendte advarsler til Cristiano Ronaldo til Harry Kane, Romelu Lukaku og Mohamed Salah.

Etter å ha fullført sommeren tilbake til Manchester United, håper Jamie Carragher å konkurrere med Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Harry Kane og Romelu Lukaku om Golden Lock denne sesongen.

Den fem ganger Ballon d’Or-vinneren gjorde sin andre United-debut i helgen, og fant nettet to ganger mot de tidlige spissene Newcastle.

Signeringen hans kommer med stor forventning, men som en av de beste som noen gang har spilt spillet, er Ronaldo i ferd med å ta seg opp Premier League Med storm igjen.

Karagar tror han vil gå ned som deres beste spiller hvis han hjelper United med å komme til topps i divisjonen.



Laster inn video Video ikke tilgjengelig Klikk for å spille

Trykk for å spille Videoen spilles av snart 8 Avbryt Leke nå

“Jeg tror kanskje Cristiano Ronaldo Han kan ta United til tittelen eller Champions League i løpet av de neste to årene. Mandag kveld fotball.

“Hvis han er spilleren som tar tilbake tittelen etter 10 år, er det ikke akkurat det Condona gjorde – det er 26 år – men jeg tror det løfter meg til en posisjon.”

Karagar Han fortsatte å score på Old Trafford, så han forklarte at han ville bli en kamp for Salah. Kane Og Lukaku for en gylden start.

Når det gjelder Manchester United, ingen tvil [his signing] Det gjør dem til et flott lag, du ser rekorden for mål. Men når du kjøper en 36-åring for å spille på det laget, hvis han har rekordene han har, handler det om å vinne akkurat nå, ikke å bygge på noe annet.

“Jeg er ikke i tvil, han er Salah, Kane og Lukaku For en gylden start. ”

Mens både Salah og Lukaku allerede har scoret tre mål, er alle fire utfordringene i begynnelsen av scoring så langt. Men det er ingen tvil om at de vil være forsiktige med at Ronaldo kommer videre.