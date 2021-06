Jamie George håper Saracens ‘Lions-team vil få umiddelbar innvirkning Britiske og irske løver

Jamie George tror det britiske og irske Lions-teamet i Jersey vil gjøre en umiddelbar innvirkning etter å ha løftet lagene i Jersey, takket være et godt utformet treningsregime i klubben deres, med den engelske hookeren som blir lagt til troppen for å møte Japan på Murrayfield. .

George ankom med klubbkameratene til Lions front tour camp i Jersey mandag Owen Farrell, Maro Idoje, Mako Vunipola og Elliott Daly, 24 timer etter retur til Saracens ‘premiership. Finn Russell ankom også mandag, mens Kyle Sinclair og Tom Curry ble med på søndag, med Exiters fire fortsatt uten spillere.

Warren Cotland vil kalle sin side for den varme kampen mot Japan på lørdag, som vil gi sitt første blikk Planer for turen Av Sør-Afrika. Flertallet i 23-mannstroppen besto av spillere som kom til Jersey for åtte dager siden, men George er også klar til å spille, for det meste utenfor benken.

I fravær av Luke Cowan-Tiki ennå, var Ken Owens den eneste hore på turfesten i Jersey til George kom. Cadland inviterte Irlands Ronan Keller til å hjelpe til med trening, men det er forstått at han ikke vil være involvert mot Japan, noe som får George til å komme rett inn i troppen. Russell eller Farrell forventes også å være en del av 23-mannstroppen.

George og resten av Saracens-teamet var like under England Den verste seksnasjonskampanjen, Reiser spørsmål om deres beredskap for Lions-turen. Imidlertid, etter Saracens nederlag i første etappe av mesterskapskampanjen, har alle fem spilt flere minutter enn tidligere forventet siden mars. George mener at det andre laget har skapt lignende fysiske utfordringer for de som venter i Sør-Afrika, med Bill Morrow, Lions andreplasserte Saracens-prestasjonsdirektør for New Zealand-turneringen 2017, og bekreftet deres avgang til trøya som førsteklasses. Tilstand.

“Jeg sa med så mange kamper [in the Championship] Det er like naturlig som mange av spillene vi skal spille – spesielt fra de fem fremste perspektivene, ”sa George. “Vi er veldig heldige som har noen som Bill Morrow. Han har veiledet forestillingen vår og har vært på forrige Lions-turné. Han vet hva som skal til for å få deg fysisk og mentalt riktig til å gå på den turen. Vi er veldig heldige at han designer planen vår for å sikre at vi løper på bakken. Oppstillingen vil øke hastigheten når det gjelder samtaler og spill, men vi er på en Lions-tur, jeg skal gjøre leksene mine og jeg er klar så mye jeg kan. ”

Lions forsvarstrener Steve Dandy håper også at Saracens ikke blir dempet etter en sesong i mesterskapet, og forventer at de snart vil få fart. “Saracens-spillerne har vunnet Lions-turer, europacup og premierships, og vet hva som skal til for å bli med på laget,” sa han. “De vil uten tvil være klare. De har spilt i alle seks land, så de vil uten tvil være fullt forberedt på å dra.”

I mellomtiden forventes også Pandi Aki, en av overraskelsestilskuddene til den startende 37-mannstroppen, å bli valgt på tirsdag. I slutten av tenårene ba Aki om tid i karrieren og tok jobb i en bank for å forsørge familien i hjembyen New Zealand, men nå er han klar til å representere de britiske og irske løvene etter at han var overbevist om at han ville komme tilbake til spillet. For 10 år siden.

“På den tiden ble jeg født på nytt, og jeg måtte ta en beslutning om jeg ønsket å gjøre karriere innen rugby,” sa han. “På slutten av dagen handler det om familien min og barna mine, så jeg måtte bringe det offeret for å gi til familien min. Jeg vil ikke endre noe.”