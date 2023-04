Jan Vertonghen, stolt veteran: «Første omgang mot Tyskland var en av de beste siden jeg sluttet til Devils»

John Vertonghen En stolt kriger. Stolt av sine belgiske tropper og det ultrapositive dobbeltresultatet i Sverige og deretter Tyskland. Til tross for at noen skeptikere feilaktig trodde at den tidligere Tottenham-spilleren ville trekke seg fra internasjonal fotball etter et mislykket VM, er Sterk John fortsatt med. Der og der. På slutten av den internasjonale uken, Han ga et langt intervju til våre kolleger fra HLN.

Ikke overraskende var spørsmålene fokuserte Domenico Tedesco, gikk fra å være en fullstendig fremmed i løpet av fire dager til en mann av omstendigheter i øynene til mange supportere. Også Vertonghen tipser sin nye trener:Riktignok gjorde han det bra. På et blunk fikk han oss til å forstå hvordan han ville spille. Forrige uke var fantastisk. Dette er et nytt system som lar deg få mer kraft automatisk. Jeg tror vi allerede har mange talenter i laget vårt, men fokuset er på individuelle talenter. Her prøver vi å legge press sammen. Nå er fokuset på laget, sa han.

Rekordholderen for landskamper i landslaget (147), Vertonghen har sett grønne og umodne pasninger med Devils. Men når han ser tilbake på de to kampene i mars, var han spesielt dityrambisk: «Mot Sverige var tilpasningen til det nye systemet perfekt. Uten å produsere utrolig fotball er 0-3 en god resultatlinje. Mot Tyskland spilte vi en av våre beste halvdeler. Ved pause tenkte jeg for meg selv at på 16 år med Devils har jeg aldri sett en halvpart som dette. Jeg snakker åpenbart bare om kamper mot store lag.»