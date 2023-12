Jan Vertonghen var ekstraomgangens spesialgjest og snakket om videoen som håner Schmeichel: «Den er stygg etter standarder.»

Extra Time-programmet på Canvas hadde ropt i flere måneder om å være den spesielle gjesten, og Jan Vertonghen (36) takket ja. Denne mandagskvelden, i anledning showets 500. sending, deltok han på forfriskningsbaren B3 Club Burse i provinsen Antwerpen. Her er noen av hans mest interessante svar.

Målet hans mot Japan i verdensmesterskapet i 2018.La oss si at jeg vil score, men jeg må være autentisk. Så jeg innrømmer: min intensjon var å tjene Lukaku eller Maroone, som var store rektangler. Til slutt havnet ballen i mål og det var starten på comebacket vårt. Jeg måtte forløse meg selv fordi jeg ikke vant Japans 0-1. Men jeg føler meg ikke som landets redningsmann. Nasser og andre reddet oss, ikke meg.

John vs. Toby: «Nei, jeg snakket ikke med Alterworld under kampen. På den annen side snakket jeg med Vincent Johnson, som også er en god venn. Normalt vil jeg gjerne si ting som vil destabilisere min direkte motstander, men jeg gjorde ikke det med Vincent. På den annen side testet jeg Ilenikena. Vi fikk begge gule kort, men han håndhilste på meg etterpå. Jeg respekterer det. Jeg vet at motstanderpublikummet ikke vil like det hvis jeg provoserer en ungdom, men jeg prøver å spille kampen til fordel for laget mitt.

Innslupne mål: «Det var vondt. Vi gjorde mange feil. Leonie skulle ikke angripe sin direkte motstander, Diwara burde vært i den posisjonen. Og dessuten gled han unna.

Hans rolle som president: «Jeg opplever at talen min før avspark er ubrukelig. Så jeg liker å gi et nytt signal til laget, for eksempel ved å gjøre en god takling, gi en god langball eller gjøre en foul.

Sardellas konkurranse: «Han likte at han var best og han forsvarte seg så bra. Jeg måtte lære å nyte bedre forsvar. Thomas Vermaelen lærte meg dette. Jeg likte å spille fotball for mye til å være en sentral forsvarsspiller. Jeg hadde en boks-til-boks eller angripende venstreback-mentalitet. Men jeg vet ikke om jeg ville hatt samme karriere.

Melk Våren 2023 bestemte jeg meg for å slutte. Men jeg har det så gøy at jeg utsetter beslutningen min.

Statisk video som håner Schmeichel: «Det er stygt etter standarder. Jeg klandrer ikke Hofkens for noe. Jeg sier verre ting enn ham. Men hvis vi legger denne scenen på sosiale medier, ville jeg blitt veldig sint på markedsføringsenheten vår. Det viser mangel på respekt. Jeg husker sesongen da Mourinho var treneren vår i Tottenham. Vi er overalt. Vi ble filmet. Mikrofonene på lunsjbordet vårt var formet som pepperkverner og saltbøsser. Vi visste det, men vi hadde fortsatt mye å kutte fra disse opptakene.

Hans 153 opptredener på Devils: «Vi er ikke CPAS: så jeg vil ikke gi plassen min til unge mennesker med mindre de er bedre enn meg. Det er fortsatt en ære å spille for Devils, og jeg håper å spille så mye som mulig på EM. Jeg vet at vi spøker noen ganger, men det spiller ingen rolle. Jeg hadde et godt intervju med Tedesco i begynnelsen av hans regjeringstid. Under vårt første intervju gikk jeg inn i et rom i Tubize og bare Vercauteren var der. I noen sekunder var jeg redd han skulle fortelle meg at det var over for meg. Men det gikk bra.

Courtois-affæren: «Ja, jeg tok kontakt med ham, men jeg skal ikke si hva jeg sa. Jeg vet ikke om han vil be om unnskyldning. Han er den beste keeperen i verden, men han er også en veldig stolt person.

Stopp eller: «Våren i år skadet jeg ankelen og bestemte meg for å slutte på slutten av sesongen 2023-2024. Selv etter sommeren hadde jeg fortsatt vondt. Men nå har jeg det så gøy at jeg utsetter beslutningen min til våren 2024.

Hans fremtid: «Jeg tok et trenerkurs da jeg fikk muligheten. Jeg sa til meg selv: Du vet ikke. Men nei, jeg skal ikke trene etter karrieren.