Jane Birkins døtre snakker om «hennes heftige kamp mot sykdom»: «Hun bestemte seg for at denne første kvelden ville være hennes siste»

«Jane Burgin gikk bort etter 16 år med alvorlig sykdom. Siden hennes hjerneslag i september 2021 har familien og fantastiske omsorgspersoner vært ved hennes side dag og natt.

” De siste dagene har hun gått igjen, bedt om å revurdere Olympiaen sin, og bestemte seg for å gjenvinne uavhengigheten. Denne første kvelden blir den siste. Hun bestemte det», legger de til i en tekst sendt av artistens manager Oliver Glusman.

Sangerens kunstselskap, Les Visiteurs du soir, kunngjorde at begravelsen ville finne sted i privatlivet til familie og venner på invitasjon, og hyllet ham på Instagram: «Jane er borte. Jane, ikon, men fremfor alt fantastisk kvinne, talentfull artist, dedikert og uavhengig.

«Tjueto år med medvirkning, følelser, planer, utrolige reiser, møter, musikk, latter, og noen ganger smerte, spørsmål, forpliktelser, ønsker, lidenskap og fremfor alt et dypt vennskap. […] Vi er alle triste, men husk nådeøyeblikkene opplevd sammen. Et stort tomrom,» la selskapet til.

The death of Jane Burke: Fem kjente hits av den fransk-britiske sangeren (VIDEO)

Marianne Faithful, Iggy Pop, Etienne Tahoe, Sheila, Benjamin Biole, François Hardy, Clara Luciani, Alain Souchon eller Serge Lama hyllet også sangeren.

«Min kjære Jane er borte», skrev Marianne Faithfull, en engelsk artist som ble født under det «svingende London» på 1960-tallet og senere slo seg ned i Paris, på sosiale medier.

«Kriger før evigheten»

«Jane Burgin er en vakker og unik kvinne,» svarte Iggy Pop, en annen pop-rock-figur, på kommentarer postet på Twitter av de rundt henne.

Den kanskje mest rørende hyllesten kom fra Etienne Dahoe, som mandag skrev en lang melding på sosiale nettverk om de savnede.

«Jeg elsket din unike stemme, høye aksent og singularitet, din frie, poetiske og frekke forfatterskap, dine dedikasjoner. Alltid ærlig. Alltid lett. Alltid veldig beskjeden og sjenerøs, og tilskriver suksessene dine til andre, «Oh! Beklager, du sov…” (2020).

«Et øyeblikk av nåde,» husket han. «Å trosse alle medisinens regler, en kriger før evigheten, din lidelse, uten å klage, med et smil, hver kveld til triumferende seire, fell tårer foran publikum. En leksjon».

Serge Lama la ut et dikt på Twitter: «Og fant Vadim Bardot. Gainsbourg oppdager Birkin. For Frankrike, to store premier. To store fornærmelser mot kvinnehatere er spydspisser som bærer en overlegen feminin figur. Ære til Birkin på graven hans. Tragedie! Som et godt regn…»

Jane Burgin døde de siste årene etter flere helseproblemer

Sangeren Miocek sa også at han ble rørt over hennes forsvinning. «Jane Burgin kommer først og tar meg til tekstene», understreker Prestois i Telegram, og minner om at sangeren hadde et hus i Finistère (vestlige Frankrike).

Etter å ha laget en veske oppkalt etter Hermès, Olivier Rousteing (Balmain) og Jacquemus, er det motedesigner Hedi Slimane sin tur til å hylle. Birkin la ut et bilde på Instagram i smoking og hvit skjorte med teksten «Ex Fan des Sixties» for Saint Laurent-kampanjen 2016.