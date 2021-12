Jane Birkins følge utløser sangerens slag: «Hun er aldri rettferdig»

6. september 2021 fikk Jane Birkin et hjerneslag. Hvis hun sørger for at hun har det bra, vil ikke de rundt henne gå i hennes retning. Denne torsdagen 23. desember 2021 skrev folk nær sangeren i Paris Match-passasjene: “Hun gjør for mye.”

Dette kan være fornuftig, men Jane Birkins slektninger er ikke overrasket over at sangeren fikk hjerneslag 6. september 2021. I Paris Match-spaltene denne torsdagen kan vi lese at mange av sangerens slektninger gjorde for mye. “Det er åpenbart at dette slaget er knyttet til stresset skapt av turen. Han bruker for mye energi på å beskytte Charlottes film., Gitt til en anonym slektning.

Som en påminnelse fikk hun hjerneslag mens hun deltok på en amerikansk festival i Doville. Denne informasjonen ble annonsert av datteren Charlotte Gainsburg. 8. desember 2021, på RTL, kom Jane Birkin stille for å levere budskapet sitt. “Jeg hadde en forferdelig hodepine kvelden før da jeg promoterte Charlottes film, men det er alt.”, kunngjorde han før han bekreftet til fansen ved å sørge for at han ikke har noen oppfølger.

Tilbake på scenen i januar 2022

Men denne helsebekymringen stoppet ikke sangeren fra å forberede seg på å gå tilbake til scenen i begynnelsen av året. “Hun er en bestemt kvinne, klar for denne gjenforeningen.”, Paris-kampen sa fortsatt en annen nær sangeren. Også Serge Gainsburg-museet, som fortsatt er i bedring, vil ha flere prosjekter. “Han håper Charlottes film vil nå allmennheten,” sa samme person.