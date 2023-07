Jane Burges død: «Jeg sendte henne en SMS på lørdag», sier Francois Hardy

Sist søndag, Jane Birkin Han døde i en alder av 76 år. Sangeren døde i sin parisiske leilighet og avlyste flere dater til tross for at hun nylig følte seg bedre.

Etter kunngjøringen av den triste nyheten kondolerte mange artister Talentet til Jane Burke. Dessuten uttrykte François Hardy, en nær venn av sangeren, sin tillit til RTLs mikrofon. «J«Jeg håper hennes død ikke var for smertefull fordi hun led mye når hun tenkte på døtrene og familien hennes.» erklærer hun.

Disse to legendene fra den franske sjangeren har delt scene ved flere anledninger, og blitt sterkere med årene. «Jeg sendte en tekstmelding til ham på lørdag siden jeg ikke hadde hørt noe siden slutten av juni. Thomas (Dutronc, sønnen hans, red.anm.), som jobber i sør, informerte meg om hans død. Det er et stort sjokk og jeg er virkelig såret.»

Françoise Hardy forklarer til slutt at Jane Burgin var en fantastisk person og kunstner. «Fremfor alt hennes personlighet, alt hun ga, hvordan hun var, fascinerte meg. Jeg kjente henne før hun sang. Serge fikk meg til å komme hjem til ham for å lytte til de fantastiske sangene han laget for henne. Jeg oppdaget at hun sang personlig.