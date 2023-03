Jane Burgin: «Jeg er syk»

Bekymringene vokser over Jane Burkins helse. I slutten av januar avlyste han dessverre en første konsert i Montpellier. I begynnelsen av mars falt to andre franske datoer i veien: Bluecastle-Doules og Nantes. Årsak: Brudd.

Dette kommer i hælene på andre utsatte ansettelser, inkludert hans bortgang på Olympia-scenen i Paris tirsdag 21. mars. Tvunget til å hvile av legene, vil den 76 år gamle sangeren ikke gjenoppta turneen på to måneder. «Jeg er syk, skulderen min er brukket, og det gjør veldig vondt.» hun sa telegram I begynnelsen av mars.

I slutten av februar ble internettbrukere overrasket da Jane Burgin dukket opp på Caesars Festival. De var også bekymret for at Storbritannia virket for ugjenkjennelig og for «nedslått».

I 2021 skulle han begynne sin turné med albumet Åh! Beklager at du sov (Et flott innlegg!); Hun hadde fått hjerneslag. Siden den gang har det blitt svært sjeldent.

Tidligere kjempet Jane Birkin mot to anfall av leukemi. Den første i 1998, den andre for ti år siden, 2013. Nøkkel til lengste sykehusinnleggelse. Mellom 18 og 24 måneder!

Sangerinnen skal gjenoppta sin turné 26. mai. Datoen for Olympia i Paris er endret til 17. juni.