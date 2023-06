Jane Burgin og Serge Gainsbourg: et møte som er intet mindre enn et eventyr

© Jane Burgin og Serge Gainsbourg: Et møte som var langt fra et eventyr

Vi kjenner alle historien deres! På 1970-tallet forlot aldri Jane Burgin og Serge Gainsbourg hverandre. Og likevel, ifølge hemmelighetene til skuespillerinnen i spaltene til avisen «Le Monde», var deres første møte ikke romantisk. Det er en drøm som går i oppfyllelse.

Jane Burgin: En kjærlighetshistorie uten sidestykke

Jane Birkin og Serge Gainsbourg møttes for første gang mens de filmet Pierre Grimplot. slagord I 1968. Veldig raskt ble to artister drevet av samme lidenskap født Flere prosjekter sammen. Og tilsynelatende elsker de hverandre.

Av Kjærligheten deres fødte en liten jente som heter Charlotte. Dessverre, etter å ha bodd sammen i tolv år, brøt ekteparet Jane Burgin og Serge Gainsbourg opp. Skuespillerinnen bestemte seg La sangeren leve med Jack Doillon.

Men det er én ting fansen ikke vet. Begynnelsen på deres kjærlighet er intet mindre enn et eventyr. I et intervju med avisen verden, Jane Birkin trodde på den sterke karakteren til Serge Gainsbourg. Hun sa hun fant den «En komplisert og arrogant mann» På opptaksstedet til filmen slagord.

Men senere Hva kunne ha endret seg Historie som to artister Jane Burgin og Serge Gainsbourg ble plutselig veldig nære. Den britiske skuespillerinnen avslørte hele historien i intervjuet sitt verden.

Jeg visste ikke at Serge var en poet

Jane Birkin nevnte sin medstjerne i filmen slagord Nei En god mann er ingenting. Og han tilfeldigvis «skamme skuespilleren». Det gjorde ikke Serge Gainsbourg Det er ingen bevis på barmhjertighet Mot henne husker hun alltid.

Men alt endret seg da Jane Burgin og Serge Gainsbourg bestemte seg Del middag og kveld sammen. Det var en periode Et avgjørende øyeblikk for Jane Burkin angående hennes forhold til Serge Gainsbourg. «Jeg visste fortsatt ikke at Serge var en poet.

EN En kveld var nok til å bli forelsket i Jane Burkin av denne mannen. Før det, hvis hun så ham arrogant, endret alt seg. «Karakteren endret seg radikalt og jeg ble forelsket i ham».

Jane Birkin og Serge Gainsbourg bodde sammen i ti år. Deretter bestemte skuespillerinnen seg for å forlate ham og bo sammen med Jack Doylan. Men fra sin vakre kjærlighetshistorie hadde Jane Burgin og Serge Gainsbourg en datter som het Charlotte Gainsbourg. Sistnevnte følger i dag i foreldrenes fotspor og er en lysende stjerne i filmverdenen.

Jane Birkin: En utrolig avsløring om historien hennes med Serge Gainsbourg

Møtet mellom Jane og Serge Gainsbourg var ingenting som det på kino. effekt, De to artistene kjenner ikke hverandre i beste lys.

Men snart, som beskrevet i Jane’s Daily verdenDe ble forelsket og bodde sammen i mange år.