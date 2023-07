Jane Burkes død: Hyllesten strømmer inn, fra Etienne Tahoe til Pierre Richard, Patrick Bruel, Sheila og den franske presidenten.

Etter døden til Jane Burkin, som ble funnet livløs i sitt hjem i Paris (Frankrike) søndag 16. juli 2023, da hun nylig annonserte helseproblemer som tvang henne til å avlyse konserter, har hyllestene ikke stoppet.

Bortfallet til denne multitalentfulle mannen med de mest populære titlene rørte først hans nære venn Etienne Tahoe. Sangerinnen, som produserte og komponerte musikk til Jane Burges siste album, tok til Instagram for å gi sin første hyllest. «Jane. Kan ikke forestille meg å leve i verden i lyset ditt», skrev han beskjedent, og ledsaget budskapet med et svart-hvitt fotografi.

Emmanuel Macron: «Hun uttrykte frihet, hun sang de vakreste ordene i språket vårt»

Frankrikes president Emmanuel Macron la ut en tweet, sammen med et bilde av seg selv på scenen med et bredt smil. «Fordi hun legemliggjør frihet, hun synger de vakreste ordene i språket vårt, Jane Burkin er et fransk ikon. En fullkommen artist, stemmen hennes var like søt som engasjementene hennes var brennende. Hun gir oss sanger og bilder som aldri forlater oss.

Jack Long: «Hun vet hvordan hun skal være morsom og følsom, trist og bekymringsløs, rørende og sjarmerende, mens jeg alltid sier søt.»

«Hun var en motstand på alle måter,» sa tidligere fransk kulturminister Jacques Long, som hyllet artisten til BFMTV.

«Hver gang vi banket på døren hennes eller ba om støtte eller litt generøsitet til en person i nød, var hun der. Alltid der. Hun var en sanger, en muse, for alltid. […] Han var en enkeltstjerne. Vi har sett ham le i en duett med Pierre Richard, men sensuell og provoserende med Brigitte Bardot, eller dristig og lysende bak kamera med Agnes Varda. Hun vet hvordan hun skal være morsom og følsom, trist og bekymringsløs, rørende og sjarmerende, samtidig som hun er, vil jeg alltid si, søt. Så søt, så ydmyk, så human, så gudfryktig på grunn av denne beskjedenhet. Vi elsket ham og elsket ham. Tilsynelatende var livet hans uatskillelig fra Serge Gainsbourg, fra Charlotte.

Sheila: «Hun var vakker, talentfull, veldig sjenerøs mot alle og hadde hjertet sitt på ermet»

Den franske sangeren Sheila delte et bilde med Jane Burgin på Instagram. «Men til slutt hvorfor?», skriver hun. «Hun var vakker, talentfull, veldig sjenerøs mot alle, og bar hjertet sitt på ermet. Vi kunne snakke om det i timevis. Men etter sjokket og den store sorgen vil jeg, som mange av dere, tenke på henne.

Patrick Bruel: «Farvel Jane …»

Når det gjelder Patrick Bruel, skrev han «Goodbye Jane» med en stjerne og et hjerte.

Josien Balasco: «Det er en dessert som forsvinner inn i dyrenes verden»

Stemmen hans er veldig myk og hviskende i sangene hans. Og du må ikke gruble på teateret. (Ler.) Jeg sa alltid til henne: Høyere, Jane, høyere. Jeg visste godt at hun kunne gjøre det, forklarer den franske skuespillerinnen og regissøren Josiene Balasco. «[…] Hun har alltid hatt denne lettheten […], hun har mye beskjedenhet. Først smilte hun til seg selv. Jane er virkelig en som representerer mildhet og vennlighet for meg. […] Jeg visste at hun var syk og trodde hun hadde det bra. […] Det er en dessert som forsvinner inn i beistenes verden.

Pierre Richard: «En del av hjertet mitt følger med henne»

Den triste nyheten rørte også Pierre Richard, som hyllet ham på Twitter med to bilder som viser vennskapet hans.

«Hvor trist,» sa han. «Jane, så morsom, så smart, så skjør, så sjenerøs, om noe,» la hun til i et annet innlegg. «En del av mitt hjerte går ut til henne.»

Véronique Gallot: «Jane Burgin var legemliggjørelsen av ømhet, styrke og ynde»

På sin side la den belgiske komikeren Véronique Gallot ut en historie på Instagram der hun la ut et bilde av sangeren. «Jane Burgin var legemliggjørelsen av ømhet, styrke og ynde,» skrev hun ettertenksomt til sine to døtre, Charlotte Gainsbourg og Lou Doillon.