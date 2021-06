Jane Nelson Obituary (2021) – Billings, MT

Jane Susan Nelson

Det er med stor sorg vi kunngjør den uventede bortgangen til Jane Susan Nelson, 68, i Billings. Jane ble født 17. oktober 1952 til Leonard og Mathilda Nelson i Williston, Nord-Dakota, hvor hun vokste opp og gikk på skolen. Etter eksamen fra Williston High School i 1970, flyttet Jane til Grand Forks, North Dakota, for å studere sykepleie ved University of North Dakota, hvor hun var medlem av Gamma Phi Beta sorority. Hun tilbrakte et sommersemester ved University of Hawaii før hun fikk bachelor i sykepleie fra UND.

Jane hadde sykepleierstillinger ved St. Luke’s Hospital i Fargo, North Dakota; St. Alexis Hospital i Bismarck; Mercy Medical Center i Williston; og Harborview Medical Center i Seattle. I 1988 aksepterte hun en stilling ved Baylor University i Dallas, hvor hun underviste i sykepleiekurs og jobbet for en ortopedisk kirurg. Jane trakk seg tilbake og flyttet til Billings i 2000 for å være nærmere familien.

Jane var sjarmerende, uavhengig og utadvendt med en morsom sans for humor, mange venner, et blendende smil og en eventyrlig ånd. “Å kaste forsiktighet mot vindene” var hans trosbekjennelse, da han ønsket å leve livet fullt ut. Jane reiste verden rundt og besøkte Canada, Hawaii, Mexico, Karibia og mange europeiske land, inkludert Russland. Men det nærmeste hans hjerte var hans skandinaviske arv, tilknytning og korrespondanse med nyfundne slektninger i Norge og Sverige. Høydepunktet var en familietur til Skandinavia i 2007 for å møte dem og stå på steinfundamentene til bestefaren, Mons Lysnes hjem i Laerdal, Norge.

Jane var langrennsløper og alpint, tennisspiller, balldanser, quilter, bridgespiller, maler, kattelsker og overlevende fra brystkreft. Hun hadde utsøkt smak innen møbler, kunst, dekorasjon, matlaging, og var en utmerket kokk. Han var et aktivt medlem av den amerikanske lutherske kirke og sønner av Norge.

Jane etterlot seg broren Bruce og kona Susan fra Billings; hans niese, Lindsey Nelson fra Medford, Oregon; nevøene, Collin Nelson fra Billings, Cory Nelson (Krista) fra Tigard, Oregon, og Chris Herreid fra Southaven, Mississippi, som alle med kjærlighet kalte sin tante, ‘Janer.’ Hans elskede kattunge, Presley, som vil bo sammen med sin bror og kona, overlever også Jane. Moren hennes, Tillie, gikk bort før henne i 1975 og faren, Leonard, i 2006.

Som en del av Janes filantropiske arv opprettet hun en stiftelse ved UND School of Nursing and Professional Disciplines for å gi stipend til de som ønsker en karriere innen sykepleie. Minnesmerker kan gjøres til Yellowstone Valley Animal Shelter i Billings, Hjelp for hjemløse kjæledyr i Billings, eller en veldedighet du ønsker.

Minnesmerke vil bli holdt på et senere tidspunkt.

