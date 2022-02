Japan tillater Russland i halvledere

I tillegg til de første sanksjonene som ble kunngjort onsdag, vil Tokyos nye tiltak “Disse inkluderer frysing av eiendeler og stopp av visum for russiske enkeltpersoner og selskaper.“, kunngjorde Japans statsminister Fumio Kishida fredag ​​etter et nettmøte med lederne for G7s syv industrialiserte nasjoner.

Fumio Kishida kunngjorde også et sett med sanksjoner.I finanssektoren som frysing av eiendeler rettet mot russiske finansinstitusjoner“Så vel som aktiviteter”I eksport til selskaper knyttet til det russiske militæret“Og på”Generelle materialer som halvledere og elementer på forbudslisten under internasjonale avtaler“, Uten umiddelbart å gi ytterligere detaljer.

Viktige komponenter for mange produkter

Halvledere er en viktig elektronisk komponent i forbrukerprodukter som spenner fra biler til spillkonsoller og smarttelefoner, og er for tiden mangelvare over hele verden.

USA har annonsert restriksjoner på eksport av sensitive komponenter til Russland.