Japan: To turister i verdensrommet

I begynnelsen av desember ble en japansk millionær sammen med en filmskaper med på den internasjonale romstasjonen i et dusin dager. Ved å fange himmelen gjenlanserer de en ny æra av romturisme.

Førtiseks år gamle Yusaku Mesawa har ikke den nøysomme profilen til en japansk forretningsmann. Før han gikk på postordre-platesalget, var han opprinnelig musiker i et rockeband. Ved å bruke Internett-boomen på begynnelsen av 2000-tallet, lanserte hun de første nettsalgssidene innen mote- og ferdiglagde klesindustrien med Zozotown, et ikonisk merke laget i Japan. Formuen hans er utviklet: om tjue år vil denne merkelige presidenten bli landets trettiende formue, med en personlig arv på to milliarder euro. Nok til å gi næring til de to sansene hans: samtidskunst og søken etter rom.

Jord fra himmelen

8. desember fløy Yusaku Masawa en russisk Soyuz-rakett til den internasjonale romstasjonen fra Baikonur-basen i Kasakhstan. Ved å følge sosiale medier er målet hans å dele barndomsdrømmen med tusenvis av fans med hundre ideer om vektløs opplevelse: spille badminton og jojo, blåse såpebobler eller rulle foran … bare nysing.

Med ham er produsent og regissør Yoso Hirano, som er ansvarlig for å filme og gi ut bedriftene hans. De er den niende og tiende turisten som drar nytte av dette enestående partnerskapet mellom det russiske romfartsbyrået Roscosmos og det private amerikanske selskapet Space Adventures. Dette er første gang siden 2009. Bak denne luksusturismen ligger også en geostrategisk rolle: tilgang til verdensrommet. Fordi, med fremkomsten av private amerikanske rivaler, mistet Russland i 2020 monopolet på droner til ISS og den resulterende vestlige økonomiske manna.

Målet er månen

Yusaku Masawa kommer tilbake til jorden 20. desember. Men han ville ikke stå der. I september 2018 kjøpte han de første billettene til en ny tur. Mål: Lang avstand fra månen på SpaceX-raketten. Formålet for 2023 er annonsert. Med det tilbød han åtte plasser; Prisen på turen er ikke offentliggjort. Men det populære ordtaket er sant: forskjellen mellom en far og en sønn er alltid prisen på lekene hans. Også på dette området har Japan ofte vært en pioner …

15. desember 2021