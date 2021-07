Japansk supermarkedskjede som promoterer vitenskapsbaserte nord-atlantiske pelagiske kvoter med frivillige organisasjoner

North Atlantic Pelagic Defense Group (NAPA) kunngjorde 19. juli sitt første asiatiske medlemsbedrift: Japanese Consumers Cooperative Union (JCCU).

NAPA ble lansert i 2019, som svar på tapet av Marine Stewardship Council (MSC) -sertifisering for flere viktige pelagiske bestander. Gruppen ble også opprettet for å ta opp tendensen til land i den nordøstlige Atlanterhavsregionen til å sette kvoter ensidig høyere enn det som er vitenskapelig anbefalt. Siden starten har NAPA tiltrukket seg mer enn 40 medlemmer, inkludert foodservice -selskaper, prosessorer, kjøpere og forhandlere. Det krever felles tiltak fra kyststatene for å administrere kolmule, makrell og sild i fellesskap.

Japan er en stor importør av makrell fra regionen, hovedsakelig fra Norge. JCCU som slutter seg til NAPA betyr den globale betydningen av godt forvaltede pelagiske bestander, ifølge NAPA-president Aoife Martin.

“NAPA vokser og vokser, og vi er glade for å ønske vårt kollektiv av leverandørkjedeselskaper velkommen til å uttrykke sin investering i en langsiktig bærekraftig fremtid for sjømat til Japanese Consumers Cooperative Union (JCCU). Nordøst-Atlanteren. Dette understreker virkelig den globale viktigheten av å oppnå riktig forvaltning av disse pelagiske bestandene: kjøpere, prosessorer og forbrukere rundt om i verden vil at regionens kyststater skal gå opp og ta samarbeid, sier Martin.

NAPA oppfordrer land i Nord -Atlanteren til å samarbeide om forvaltning av fiskebestander etter vitenskapelig veiledning fra International Council for the Exploration of the Sea (ICES) med base i København, Danmark. Tvister mellom kyststater om kvotetildeling fikk imidlertid Norge og Færøyene til ensidig å sette sine egne kvoter for 2020. Da en avtale som gikk ut i 2020 ikke ble fornyet i 2019, suspenderte MSC sertifiseringen av fiskeriet. Makrell. De to landene reetablerte uavhengige kvoter i år, hvor Norge økte sin andel av den totale kvoten basert på et skifte mot nordøst i fordelingen av makrell.

NAPA startet et fiskeriforbedringspolitisk prosjekt (FIP) i juni bestående hovedsakelig av en kampanje for å presse partene som forvalter bestandene (Norge, Færøyene, EU og Storbritannia) til å gå tilbake til bordet og godkjenne en ny ledelse. plan basert på ICES anbefalinger. Individuelle medlemmer vil støtte FIP -politikken gjennom egen korrespondanse med kyststater før kyststatene møtes i oktober 2021, samt kollektivt gjennom NAPA. NAPA -medlemmer står for flertallet av pelagiske kjøp fra Nordøst -Atlanteren.

Foto med tillatelse fra North Atlantic Pelagic Advocacy Group