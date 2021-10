Jaris økonomiske situasjon og Kovit presset ham fra TF1 til Frankrike 2

Kunngjøringen om Zaris avgang fra TF1 for France 2 overrasket mer enn én.

Onsdag 13. oktober lærte vi å bli med i Frankrike fra Jorri TF1 via Le Parisian. Dette vil gi ham en hovedrolle i en skjønnlitteratur, spesielt på grunn av løftene fra France 2. Zari ønsket det, men det var det ikke …

“Mask Singer” Vi får se det samme i juryen for neste sesong, vi ønsket å finne en viss økonomisk stabilitet: ” Jeg er ikke eksklusiv med TF1. I et år var jeg uten noe. Uten neste fase hadde jeg null inntekt. Jeg kan ha gått for å synge sanger på fortauet. I dag tilbyr France 2 meg en avtale. Jeg lover det “, Var han enig med pariserne.

Zari spyttet imidlertid ikke på kanalen som var vert for programmer som “Good Singer” eller “Talent Game”: Jeg har ingenting imot TF1! Jeg respekterer dem så mye (…) Livet til en kunstner handler om å lytte til følelsene hans og finne mening. Dette er ønskelig. Der fortalte ledelsen i France 2 meg: ‘We love you’. ⁇