I september i fjor, med verdenscupen rett rundt hjørnet, kom nyheten om behovet for å få poeng fra trenerens side overraskende. Sitert i forskjellige europeiske lag etter utløpet av kontrakten i Lyon, har Jason Tenaire endelig bestemt seg for å fortsette karrieren langt borte fra våre regioner: på FC Shabab Al-Ahly i Dubai.

Der befant forsvareren seg med superstjernestatus, hans enestående løp og hans markedsverdi på nesten €15 millioner, mer enn noen annen spiller i UAE-ligaen. Men eventyret ble dessverre snart surt på grunn av fysiske problemer.

Ti kamper på syv måneder

Faktisk spilte den 27 år gamle belgieren fem kamper i oktober, rett etter ankomst, og ytterligere fire i desember. Og så ingenting, og sesongen er ikke engang halvparten over ennå. «Han fikk lettere skaderDetaljer Jesse De Preter, hans advokat. I desember bestemte han seg for at han måtte være 100 % restituert før han begynte igjen.

Sitat «Han har vært i god form i to uker.»

Spilleren har dukket opp jevnlig på felles treningsbilder som er sluppet av klubben de siste fire månedene, men vil ikke være tilbake på kamparkene før denne søndagen 23. april. «Ta kontakt med klubb og trener (Redaktørens notat: Leonardim Jardim, eks-Monaco) Alltid veldig bra. Nå er han i toppform i to uker. Så han fikk endelig spille igjen denne helgen og det gikk bra.

I hans fravær så den antatte stjernen på laget partnerne hans skinne mens de lenket et elleve-kamps ubeseiret løp. Her i dag er FC Shabab Al-Ahli Dubai svært nær å vinne tittelen for åttende gang.

Med to kamper igjen mot Al-Ain og Al-Wahda trenger Denayer og laget hans 4 poeng fra 6. Men 7. mai, hvis de vinner, kan de allerede bli kronet. På feil måter av både Banias og de som fulgte ham. Det var Belgias tredje tittel etter titler vunnet av Celtic (2015) og Galatasaray (2018) i henholdsvis Skottland og Tyrkia.

Følgende ? Jason Denayer signerte for bare ett år med en lønn på €1,5 millioner (ifølge L’Équipe). Han kan forlenge eller ønske å starte på nytt i Europa. Navnet hans blir allerede lagt opp av noen tyrkiske klubber og i Italia, for eksempel, og Cagliari ville ha ham på sin shortlist hvis opprykk til Serie A skulle skje.