Jay Hindley, etappe 5-vinner av Tour de France og ny gul trøye: «Jeg er ikke her for å sette sokker på tusenbein!»

Når han svinger alene på toppen av Marie Blanc-passet, må Jay Hindley ha funnet de vage minnene fra en fjern reise som en ungdom i Pyreneene gjengitt på netthinnene hans. Senere ble han med i Midland Cycling Club som ble administrert av faren hans, prøvde seg på rugby en stund, oppdaget de berømte vandringene i Baysord og Aspin med lagkameratene og hadde en far som bare levde for å sykle. En sann kult for Eddy Merckx og Patrick Sergue. En pilegrimsreise til Det hellige land for denne gruppen unge australiere som overbeviste noen sponsorer om å finansiere turen. «Det festet min kjærlighet til Tour de France litt dypere.Perth-innfødte sa etter seier hans på Giro 2022. Jeg husker fortsatt tydelig min første kjærlighet til Grande Boucle: det var tilbake i 2003 og det var en fantastisk versjon der Payton Cook og Robbie McEwen, som jeg var en fan av, kjempet om den grønne trøya. Det var mange strålende australske ryttere som inspirerte meg.

På slutten av en etappe fikk solovinneren i Lawrence lov til å bære den gule trøya, Bora-Hansgrohe (27) ser ut til å ha engasjert seg i et permanent nikk etter at rytteren var ferdig. «Dette er så sprøtt! Tenk hva denne tunikaen betyr for meg…»

Og hvis den tyske organisasjonen så ut til å ha lykkes med en dyktig konstruert taktisk plan ved å plassere Hindley i tillegg til Buchmann og Konrad under morgendivisjonen med tretti ryttere, avfeide australieren denne genistreken på et øyeblikk.

«Vi planla tydeligvis ikke å finne oss selv i en slik posisjon, Vinneren av fire av hans ni proffseire på en stor tour smilte. Før Grand Depart forklarte jeg at jeg ville prøve å redde meg selv med tanke på den tredje uken, som jeg tror blir avgjørende for den generelle klassifiseringen. Men jeg var i ledelsen og jeg skjønte raskt at jeg fikk en fantastisk mulighet til å samle dyrebar tid til den generelle klassifiseringen fra de andre konkurrentene. Det var på de siste kilometerne til Marie Blanc jeg virkelig tenkte på en mulig etappeseier og den gule trøya.

En fin prestasjon i den samlede stillingen setter nå uten tvil Hindley i skoene til en stor outsider. «Siste etappe i Paris? Jeg oppdager nettopp turneen og vil ikke ha for mange ambisjoner. Tathej og Jonas er i bedre stand, men min er ikke dårlig heller. Og jeg er ikke her for å strømpe en tusenbein…» (ler)

