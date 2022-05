Jean Costex trekker seg, Elizabeth Bourne blir statsminister (video)

Favoritten til å etterfølge Jean Costex er faktisk Elizabeth Bourne, arbeidsminister, som skal utnevnes til statsminister.

Presidenten har utnevnt Elizabeth Bourne til statsminister og instruert henne om å danne en regjering, sa presidentens kontor i en uttalelse. «Dette er valget til en kvinne som er bestemt, aktiv og dyktig i tjenesten til Frankrike,» forklarte Elise.

Den andre kvinnen som slutter seg til Matignon

I en alder av 61 var hun den andre kvinnen som gikk inn i Matiknon etter Edith Cresson, som tidligere hadde vært arbeidsminister, og hadde stillingen i elleve måneder fra mai 1991 til april 1992, den andre syvårsperioden til François Mitterrand. Den polytekniske høyskolen, Elizabeth Bourne, ble uteksaminert fra transport i 2017 og senere gjennom miljøendringer, er en av venstresidens støttespillere for regjeringen og er kjent for sin seighet og effektivitet. Han var sjef for Poitou-Charentes-regionen fra 2013 til 2014, og deretter S தலைமைgolène Royals stabssjef i miljødepartementet fra 2014 til 2015, før han overtok ledelsen av RATP til han gikk inn i regjering i 2017.

Navnet hans har vært nevnt helt siden Emmanuel Macron ble gjenvalgt 24. april. Presidenten sa at han ønsket en statsminister med en «sosial, miljømessig og produktiv» profil. «Hun har en kultur med stat, territorium og organisasjon» og har vist «evnen sin til å gjøre reformer», understreket Elysee. «Miljøendring er kjernen i hennes engasjement» og hun er «en venstreorientert kvinne med et sosialt engasjement, spesielt for ungdom, til avtalen om læring og ungdomsengasjement».

I tillegg sa han at Elizabeth Bourne «har vært med presidenten fra begynnelsen og i hjertene til flertallet helt fra begynnelsen» ved å bli med i LREM i 2017. Lagt til I presidentens følge ble det påpekt at regjeringsdannelsen skulle skje i løpet av de kommende dagene.

Jean Castex vil ønske Elizabeth Bourne velkommen kl. 18.30 i Matignon og deretter, etter en privat diskusjon, overlevere henne til gården, som vanlig, før han forlater lokalene som en flokk, ifølge kilder i ledelsen. .