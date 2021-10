Jean-Jack Goldman, et fantastisk og ekstraordinært paradoks

Denne 11. oktober feirer sangeren sitt 70. år. Selv om det er langt fra øynene til fansen, er det fortsatt i deres hjerter. I begynnelsen tenkte jeg at bransjen ikke likte ham … utløser.

Jean-Jack Goldman er en UFO. Eller en “pmmii”, en gjenkjennelig, men ikke klassifiserbar musikalsk personlighet. Hos ham er alt paradoksalt og ekstraordinært. Forfatter Eric Jean-Jean, en av RTL-stemmene i Frankrike, sier at det ikke er noen erstatning for egoet hans. Goldman, en karriere innen sanger, (Hugo Doc -versjon), han skanner 60 titler skrevet og komponert av den franske sangen. Han er godt klar over at han har møtt sangeren mange ganger. “Ikke tro at han ikke har noe ego,” advarer han. Tvert imot, han er godt klar over hva han er, talentet hans, hva han vil gjøre og suksessen han ønsker. Men han har ikke egoet som disse gutta som kjører i sportsbiler. Jeg vil bli lagt merke til

I beste fall har den også antall solgte plater. De i hans navn, men de han skrev for andre. Hvorfra To Celine Dion, det mest solgte albumet på fransk språk i historien. Og ved hans tilstedeværelse på radioen. Det er enkelt, mellom begynnelsen av 80 -tallet og 2000 -tallet var han den mest kringkastede artisten på radioen, selv om det var sangene hans, som han igjen skapte for dem. Andre: Patricia Goss, Florent Bogney, Johnny, etc.