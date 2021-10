Jean-Jacques Goldman feirer 70 år: Michael Jones, hans livslange venn, gir håp til artisten (video)

Med sangene hans er han en del av livet til mange av oss, han feirer sin 70 -årsdag på mandag. Det er Jean-Jack Goldman. En unik vellykket og samtidig veldig strålende artist feirer han sin 40. karriere. Hans sidekick Michael Jones var i studioet vårt. Han ga oss litt håp om sin mangeårige venn.

Jean-Jacques Goldman og Michael Jones møttes i 1978. Jones erstatter Goldman på turné Samarbeidet deres vil fortsette i mange år. Hvordan fungerer artisten? “Det er normalt, det er skummelt, Komedie Michael Jones. Han er en eksepsjonell artist. Men oppførselen hans er normal.“

Fredericks, Goldman, Jones, den berømte trioen på 90 -tallet kobler alle rørene som “til våre mislykkede handlinger”. Hadde Jean-Jack Goldman uenigheter med scenekameratene sine? “Argumenter skjer, men det er kort og det er en avling.“

Vennskap vil velge oss

Michael Jones beskriver et sterkt vennskap som vil vare over tid. “Vi velger ikke vennskap, jeg tror vennskap vil velge oss. Jean-Jacques skrev sangen “The Brother I Chose”, og denne sangen har alt. For eksempel gikk det et rykte om at Jean-Jacques og jeg hadde et forhold. Vi elsket musikken.“

I 2004 sa Jean-Jack Goldman farvel til scenen. “Alle var så triste. Hele teamet, teknikken, alle ventet på Jean-Jacques ‘neste tur fordi vi hadde det så gøy. Det er en flott atmosfære og en fantastisk atmosfære, og den kommer også fra artisten.“

Jean-Jacques Goldman, mannen som gir sine notater og ord med all sin vilje.