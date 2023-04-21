science

Jean-Luc Fonck vekker appetitten vår med sangen «À table»

april 21, 2023
Gudbrand Gunnar

VI GIKK PÅ MINITUR I EGYPT

Å SE DØDE MUMIER OG GAMLE PYRAMIDER

FLYET HAR ANKOMMET FLYPLASSEN

DET VAR BRA, DET FALT IKKE VI KOM TRYGG

SOM VI VAR I EN GOD HAVN, TAR VI BÅTEN

DET VAR ALL KOMFORT, PROPELLEN VAR I VANNET

VI SKULLE BESØKE KONGEDALEN

VI SLAGTE IKKE, VI VAR SULTNE, SPESIELT DU

DA DU FORTALTE MEG: JEG ER SULTEN

JEG FORTALTE DEG: LIKER DENNE MIDDAG

DU FORTALTE MEG: JA,… MIDDAG

VI SKAL PÅ MIDDAG MEN FORTELL OSS HVOR

DA DU FORTALTE MEG: JEG ER SULTEN

JEG FORTALTE DEM: DA, DINONS

DU FORTALTE MEG: JA,… MIDDAG

SÅ GIKK VI TIL MIDDAG

DET VAR DER HETEBØLGE I SØR-FRANKRIKE

MIDI ER BRA, MEN MIDI ER HUL

I LA CREUSE CA CREUSE OGSÅ… TIL MATEN

ALLE… ALLE VAR SULTNE, SOM HER

VI VIL SPISE INN FORTSETTE GULL MEN DET VAR FULLT

DET VAR FULLT AV FOLK… SOM SPISER

MED BAGUETTER, MEN IKKE MED FRANSKEBRØD

TRESPINNER OG SÅ HUMLE KNUST DEM

SQUETTE BAGUETTE ER EN FEST

DA DU FORTALTE MEG: JEG ER SULTEN

JEG FORTALTE DEG: LIKER DENNE MIDDAG

DU FORTALTE MEG: JA,… MIDDAG

VI SKAL PÅ MIDDAG MEN FORTELL OSS HVOR

DA DU FORTALTE MEG: JEG ER SULTEN

JEG FORTALTE DEM: DA, DINONS

DU FORTALTE MEG: JA,… MIDDAG

SÅ GIKK VI TIL MIDDAG

DU VILDE GÅ SE EN OPERA BOUFÉ

OG VI GIKK MOT STUE KONSERTER

VI KJØPER KONSERTBOKS: FRA PASTAEN TIL GÅSEN

VI SPISER DEN RASK, FARVEL ESKEN, FARVEL, ALOHA

VI VAR FORTSATT SULTNE MEN DET VAR INGENTING… AV DESPERAHET

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VI SKRIKER SULTEN HOS NABOEN

HUN SA: DET HAR INGENTING Å GJØRE, DET ER EN ANNEN HISTORIE

SÅ VI GIKK FOR Å SOVE… DET SER UT AT DEN SOM HAR MIDDAG

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