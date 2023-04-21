Jean-Luc Fonck vekker appetitten vår med sangen «À table»

VI GIKK PÅ MINITUR I EGYPT
Å SE DØDE MUMIER OG GAMLE PYRAMIDER
FLYET HAR ANKOMMET FLYPLASSEN
DET VAR BRA, DET FALT IKKE VI KOM TRYGG
SOM VI VAR I EN GOD HAVN, TAR VI BÅTEN
DET VAR ALL KOMFORT, PROPELLEN VAR I VANNET
VI SKULLE BESØKE KONGEDALEN
VI SLAGTE IKKE, VI VAR SULTNE, SPESIELT DU
DA DU FORTALTE MEG: JEG ER SULTEN
JEG FORTALTE DEG: LIKER DENNE MIDDAG
DU FORTALTE MEG: JA,… MIDDAG
VI SKAL PÅ MIDDAG MEN FORTELL OSS HVOR
DA DU FORTALTE MEG: JEG ER SULTEN
JEG FORTALTE DEM: DA, DINONS
DU FORTALTE MEG: JA,… MIDDAG
SÅ GIKK VI TIL MIDDAG
DET VAR DER HETEBØLGE I SØR-FRANKRIKE
MIDI ER BRA, MEN MIDI ER HUL
I LA CREUSE CA CREUSE OGSÅ… TIL MATEN
ALLE… ALLE VAR SULTNE, SOM HER
VI VIL SPISE INN FORTSETTE GULL MEN DET VAR FULLT
DET VAR FULLT AV FOLK… SOM SPISER
MED BAGUETTER, MEN IKKE MED FRANSKEBRØD
TRESPINNER OG SÅ HUMLE KNUST DEM
SQUETTE BAGUETTE ER EN FEST
DA DU FORTALTE MEG: JEG ER SULTEN
JEG FORTALTE DEG: LIKER DENNE MIDDAG
DU FORTALTE MEG: JA,… MIDDAG
VI SKAL PÅ MIDDAG MEN FORTELL OSS HVOR
DA DU FORTALTE MEG: JEG ER SULTEN
JEG FORTALTE DEM: DA, DINONS
DU FORTALTE MEG: JA,… MIDDAG
SÅ GIKK VI TIL MIDDAG
DU VILDE GÅ SE EN OPERA BOUFÉ
OG VI GIKK MOT STUE KONSERTER
VI KJØPER KONSERTBOKS: FRA PASTAEN TIL GÅSEN
VI SPISER DEN RASK, FARVEL ESKEN, FARVEL, ALOHA
VI VAR FORTSATT SULTNE MEN DET VAR INGENTING… AV DESPERAHET
VI SKRIKER SULTEN HOS NABOEN
HUN SA: DET HAR INGENTING Å GJØRE, DET ER EN ANNEN HISTORIE
SÅ VI GIKK FOR Å SOVE… DET SER UT AT DEN SOM HAR MIDDAG
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