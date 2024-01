Jean-Marc Fortin: «Prodrive har et stort problem»

«For en gjeng med c***s!» Bilder av en rasende Sébastien Loeb som kjemper mot Fabian Lurkin for å bytte hjul på Hunteren sin, har blitt viralt. Vi har sjelden sett Alsace i nerveenden.

Denne onsdagen mistet de dyrebar tid på dumme ting som kun kan tilskrives deres prodrive-team. En hydraulisk jekk gikk ut av drift, og da skaden ble kjent for teamet, ble et team demontert, noe som var veldig amatørmessig fra et lag som hadde vært i F1 i en ikke så fjern fortid. «Vi kastet bort 15 minutter på noe stort tull. Han forbannet Lob.

Sammenligninger med Audi og Toyota, som har funnet erfarne X-Raid- og Overdrive-team, er smertefulle. Etter saken om Nasser al-Attiyah, som halvhjertet angrer på å krysse kanalen, begynner det å gjøre mye for britene. På den annen side smiler vi til dumplings om og om igjen. «Det er et stort problem med ProDrive», Overdrive-sjef Jean-Marc Fordin fortalte oss. «Det de gjør er feil. Etter min mening kommer vi til å høre om deres feil i lang tid.

Ved bivuaken fanget en scene vår oppmerksomhet. På konferansen var David Richards omringet av andre medlemmer av teamet. Men ikke Loeb, med Guerlain Chicherit i hjørnet. Foran siste etappe er Loeb-Lurkin-paret kun 13 minutter bak Carlos Sainz. En tredje sølvmedalje på rad, et tåpelig tapt kvarter vil gå dårlig på Hakuna.