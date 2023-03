Jean-Marie Le Pen i sentrum av kontroversen om tortur i Algerie: «Han deltok aktivt i slaget ved Alger»

Tidligere Front National-leder Philippe Collin har dedikert en podcast til henne med tittelen «Jean-Marie Le Pen, National Obsession». I dette andre kapittelet kan vi høre historikeren Benjamin Stora lage denne setningen: «Jean-Marie Le Pen begikk ikke tortur i Algerie.

Uttalelser som plaget to andre historikere, André Los og Fabrice Raisputi. Den første ble avslørt i en tweet: «Selv om podcastens «sak» om at Le Pen ikke begikk tortur i Algerie, tilsynelatende triviell, synes jeg er viktig for historikere: disse handlingene bør absolutt ikke reduseres politisk, men fremfor alt involvere historisk kunnskap.«

Til Florence Buege, som jobbet med Algerie-saken for våre kolleger verden, erklært : «Le Pen finner seg frikjent to ganger. På den ene siden Benjamin Stora, på den andre Philip Colin som uskyldig svelget slangen. Le Pen deltok faktisk aktivt i slaget ved Alger!

Valg av ord

«I episode 2 av serien vår dedikert til Jean-Marie Le Pen, og i samråd med historikeren Benjamin Stora, har vi besluttet å avklare hans mening om Jean-Marie Le Pen og tortur i Algerie. Vi brukte først formelen som Jean- Marie Le Pen begikk ikke tortur i Algerie« Men vi valgte til slutt å bruke følgende ord tydeligere: «Vi kan ikke bevise at Jean-Marie Le Pen ble torturert i Algerie, men det er mulig.«…»

Her er det som ble skrevet fra 9. mars på siden til episode 2 av Marine Le Pens podcast dedikert til farskap.

«De gjorde det minste minimum! Philippe Collin beviser at han har rett på denne måten. Podcasten er fortsatt online, og ødelegger Le Pen. Å reparere skaden er ikke utseendet til denne endringen.», Florence Buege forklarer på nettstedet France Inter at endringen ikke er tilfredsstillende.

En feil

verden Benjamin tok kontakt med Stora og forklarte: «Det viktige for meg er ikke å si om Jean-Marie Le Pen begikk tortur eller ikke. Etter å ha laget en historie om seg selv under Algerie-krigen, ble jeg fascinert av hvordan han skaper en karakter som appellerer til hans høyreekstreme valgklientel. Jeg kunne ha tatt feil, jeg burde ha sagt at Le Pen ble torturert, som vitner fortalte Florence Puig. Jeg gjorde det i god tro, som en historiker som aldri har sett skriftlige opptegnelser.

Når det gjelder Philip Colin, sier han at han føler seg støttet av hierarkiet sitt og ikke føler at han gjør en feil. Vi kan høre ham nå på podcasten: «Vi kan ikke bevise at Jean-Marie Le Pen ble torturert i Algerie, men det er mulig. Uansett, Jean-Marie Le Pen rettferdiggjorde tortur. Derfor ville han bli ansett som en torturist i den internasjonale torturkonvensjonens øyne.