Jean-Marie Picard forteller om flaksen: «Jeg tjente opptil 7 millioner euro i året»

«Jeg var rik, jeg er så lav at jeg må innrømme det»Dermed er enig, å gjøre Tele-fritidDen eneste franske komikeren som fylte State de France i 2004. For dette arrangementet investerte Jean-Marie Picard fem millioner euro. «Jeg bestilte en repetisjon på en million euro i april. Ytterligere fire millioner euro.» Den nå 68 år gamle komikeren forklarer dette enorme beløpet. « Der Pulp er ikke lenger til leie i Paris. Jeg har to skjermer på 34 tonn og 340 kvadratmeter hver. Jeg tredoblet kraften til stadion. Jeg hadde 2,3 millioner matlagingstips. Så da jeg opprettet State de France hadde jeg et underskudd på 2,7 millioner. Jeg hadde planlagt å kompensere for DVD-salget. Jeg måtte selge 400.000. Jeg solgte 1,4 millioner.»

Uhindret stolte komikeren – han spurte nylig om sine politiske plikter – på lykken på den tiden, showene hans eller DVD-salget (over 8 millioner i livet!). «Jeg vil gi ut showet mitt i slutten av november, og i slutten av desember har jeg solgt 500 000 DVDer. Han lover, alltid Tele-fritid. Jeg hadde syv euro på hver DVD. Deretter 500 000 DVDer gjennom året. Det betyr at jeg har tjent opptil மில்லியன் 7 millioner i året på hvert show.»

Men 2000-tallets glans for Jean-Marie Picard er ikke på 2020-tallet. «Jeg er en liten sil, kaster bort all rikdommen jeg har tjent for andre, for å gjøre godt her og der, Viser til utvisningen Store hoder Av RTL i fjor. Det koster rundt 600 euro per forestilling. Hvis du går to ganger i uken, er det 1200. I mer enn fire uker er det verdt 000 4000.