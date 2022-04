Jean-Marie Picards assistent er klar til å banke på døren til «Plus Belle la vie» for et prosjekt som skal få folk til å snakke!

Hva vil hun i så fall gjøre Fortsatt vakkert liv Stopp permanent? Som Lola Marois, Mange skuespillere fra den berømte France 3-serien kan ha stilt seg selv dette spørsmålet i flere uker. Til tross for alt som kan sies, er slutten på såpeoperaen ennå ikke definitivt spilt inn. Fans, som rollebesetningen, håper produktet vil revurdere sine valg og kunngjøre gode nyheter til alle.

Spørsmålet ble reist av våre kolleger TelestarLola Morois ønsket å diskutere forhandlinger om fornyelse eller kansellering Fortsatt vakkert liv. Jean-Marie Picards nestleder bemerker at lagene fortsatt ikke vet hva som kommer i morgen og at alle jobber som planlagt i flere sesonger.

Vi har allerede en klar idé om fremtiden

«Vi ble alle sjokkert over disse ryktene, vi kommer ikke til å lyve, for nå jobber alle lagene fortsatt, vi er mer samlet enn før, veldig familieosmose. Vi er prisgitt ryktene og alle. Du kan lage din personlige beskrivelse, kanskje fortell deg selv at programmet vil vare i denne rammen … « Hun informerer før hun bekrefter det«Ingenting er registrert. Vi vet at det er noe kompliserte forhandlinger. Vi vil gå inn til denne sommeren når mer definitive svar vil foreligge.»

Derimot, Lola Morois I likhet med de andre rollebesetningene, må de være forberedt på å dra hvis de blir avlyst Fortsatt vakkert liv. Hvis noen mennesker fortsatt ikke vet hvor de kan lande, vakker blondine, ser det ut til at hun allerede har en spesifikk idé. «Virkelig ja»Hun svarte på spørsmålet «I morgen tilhører oss, alt starter her, eller kan du bli med på en annen såpeopera som Un C Grand Soleil?», Av våre kolleger. Da sa skuespillerinnen at hun liker ham «Ha en karakter og hennes fortid, hennes feil, tingene i henne … over tid».

