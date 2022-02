Jean-Pascal Lacoste balanserer på sin svigerinne Sylvie Delier: «Hun er ikke særlig god»

Vi har allerede nevnt for deg: Forholdet mellom de to søstrene Sylvie (leder for Miss France-konkurransen) og Dolphins utvides i Delier-familien., Som er i et forhold med skuespiller og sanger Jean-Pascal Lagost. Sistnevnte engasjerte seg i noen tro på passasjene i Ciné Télé-anmeldelsen, som Sylvie Tellier beskrev som “ikke veldig bra”.

Da den tidligere Star Academy-kandidaten falt i transe, ville lederen av Miss France-konkurransen ha gitt søsteren Dolphin en siste advarsel, og bedt henne velge mellom ham og henne.

En siste advarsel fra tidligere frøken Frankrike var at delfinen ikke ville lytte og ønsket å være i et forhold med sangeren. Siden 2015 har det blitt slått broer mellom de to søstrene. Og Jean-Pascal fikk egentlig ikke sjansen til å møte alle medlemmene til svigermoren, og Sylvie nektet blankt å møte ham. “Jeg skammer meg over å dømme ubevisst”, Sangeren klager. “Men det er det ryktet hun har. Hun er ikke særlig hyggelig, men det er ikke en hindring for å leve livene våre og være lykkelige.”