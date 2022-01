Jean-Paul Belmonto, Bernard Debbie, Prince Philippe døde i 2021

18: Jean-Pierre Bagri, 69 år gammel skuespiller og manusforfatter, The Eternal “Anger” of French Cinema

21: Natalie Delon , 79, skuespillerinne og ekskone til Alain Delon

23: Larry King , 87, amerikansk journalist, CNN bukseselestjerne.

februar

5: Christopher Plummer, 91 år gammel kanadisk skuespiller, avslørt av «The Melody of Happiness», Oscar for beste mannlige birolle og Golden Globe for «Beginners».

16: David Grammond eller Tonton David, 53, sanger, reggaefigur

19: Philip Chattel, 72 år gammel, sanger, forfatter av den musikalske historien “Emily Jolie”

tirsdag

2: Bunny Weiler, 73, jamaicansk sanger og perkusjonist, reggaelegende.

5: Patrick DuPont, 61, tidligere stjernedanser i Paris Opera

7: Oliver Dassault, 69, LR MP og industrileder, dør i helikopterulykke

25: Bertrand Tavernier, 79, regissør (“Coupe de Dorchen”, “L627” …)

Avril

1er: Patrick Juvet, 70-tallet, disco-sanger (“Hvor er jentene?”, “Jeg elsker Amerika”)

9: Prins Philip Mountbatten, hertug av Edinburgh, 99, ektemann til dronning Elizabeth II i over 73 år.

9: DMX (Earl Simmons), 50, amerikansk rapper.

14: Bernard Madoff, 82, ble i 2009 dømt til 150 års fengsel for historiens verste økonomiske svindel.

24: Yves Rainier, 78 år gammel, skuespiller, oversetter av «Kommissær Moulin» på TV i mange år

Kan

22: Robert Markand, 109 år, seniorsyklist, multiprester

juni

4: Richard Ernst, 87, sveitsisk nobelpris i kjemi for sin oppdagelse av kjernemagnetisk resonansavbildning (MRI).

1. 3: Nikita Montrica, 80 år gammel, tegneserieforfatter

17: Kenneth Counta, 97, “KK”, med kallenavnet “African Gandhi”, faren til Zambias uavhengighet, som han var president for fra 1964 til 1991.

juli

6: Axel Con, 76, genetiker og forfatter, president i Society Against Cancer

7: Dilip Kumar, 98, den store stjernen i den indiske kinofilmens gullalder.

11: Renée Dorleac, 109 år gammel, skuespillerinne, tenåring av franske skuespillerinner, mor til Catherine Denio

20: Franுவாois Arnold , 90, skuespillerinne, Jean Renoirs “French Cancun”-stjerne

23: Jean-Yves Lafesse, 64 år gammel, komiker

25: Henry Vers, 102 år gammel, far til den belgiske forfatteren Bob Moren.

30: Jacob Deswariaks, 65, sanger, Jukes far, døde av regjeringens sykdom

august

9: Patricia Hitchcock, 93, er den eneste datteren til Alfred Hitchcock og den britiske skuespilleren Alma Reville.

20: Raul Cavin, 82, belgisk forfatter av tegneserien «Les Tunix Blues».

24: Charlie Watts, 80, trommeslager for Rolling Stones.

29: Jack Rose, 79 år gammel, belgisk, president for Den internasjonale olympiske komité (IOC) (2001-2013).

september

02: Mikis Theodorakis, 96, er den beste komponisten av “Zorba the Creek” og motsetter seg oberstenes diktatur.

6: Jean-Pierre Adams, 73, tidligere Blues-spiller, med kallenavnet “Lee Rock”, dør etter 39 år i koma (anestesi)

6: Jean-Paul Belmonto, 88, monster fra fransk kino.

17: Aptalogies Poutfilica, 84, president i Algerie (1999-2019), kastet fra makten. Han forsvant nesten fra offentligheten etter et hjerneslag i 2013.

oktober

3: Bernard Debbie, 78, tidligere forretningsmann, minister, skuespiller, avissjef og fotballklubbsjef

7: Etienne Maujiotte, 81, journalist (TF1, Le Figaro)

12: Hubert Germain , 101, opposisjon, stedfortreder, minister i Pompeii, den siste overlevende av de 1038 frigjøringskameratene

Kenyas Agnes Troop, 25, som vant en dobbel verdensmedalje på 13:10 000 m, endte på 4. plass på 5 000 m ved OL i Tokyo. Mannen hennes, som nektet, er siktet for drap.

18: Colin Powell, 84, den første afroamerikaneren som tjente som hærsjef under George W. Bush, som døde av Govt-19 sykdom.

november

11: Frederick de Clerk, 85, den siste hvite presidenten i Sør-Afrika, fremskynder apartheidregimets fall ved å løslate Nelson Mandela, som delte Nobels fredspris.

28: Frank Williams, 79, grunnlegger av Williams F1-team, er et av de mest populære lagene i Formel 1-historien.

desember

12: Vicente Fernandez, 81, er kongen av populære meksikanske sanger og stjernen i bandet “Mariachi”.

23: John Didian, 87, Litterær journalistikk nedfelt i den amerikanske tradisjonen.

26: Desmond Tutu, 90 år gammel, erkebiskop av Sør-Afrika, anti-apartheid-emblem

28: Crisca Boktanoff, 72, en av de to stjernetvillingene på 1980-tallet, dør av Covit-19 etter å ha lansert det første science-fiction TV-showet i Frankrike.