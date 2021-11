Jean-Pierre Bernard, på grensen til tårer, dukker opp igjen på TF1 klokken 13.00.

18. desember 2020, etter 33 år med god og lojal tjeneste, forlot Jean-Pierre Bernard TF1 i 13 timer og ble erstattet av Mary-Sophie Lockrao. Hun appellerte til sin berømte forgjenger om å blunke til kandidatene til Miss France 2021. Jean-Pierre Bernard vil faktisk presentere årets kandidater på settet sitt. For første gang var det Mary-Sophie Lagrau som inviterte Regional Miss til TF1-studioet.

Journalist, som Animerer nå Jean-Pierre og U I tillegg til programmene som tilbys på JPPTV Web TV på LCI, Jeg ønsket å sende en melding til frøken: ” Hei alle sammen, takk Mary-Sophie! For nesten et år siden, da Sylvie og Jean-Pierre (Foucault, anm. red.) komplimenterte meg for alle de regionale glippene, blunker jeg med et øye for å fortelle deg min glede og mine følelser når jeg tenker tilbake på min siste dagboklinje klokken 13.00. Siden i fjor!”

For å konkludere med disse ordene, begrense tårene i øyet . “13 Hours and Miss France er et stort eventyr, som jeg er så stolt av, og jeg er stolt av å fortsette, spesielt med dette uunngåelige møtet, det første møtet for alle regionale frøkener, med deres publikum, dere fortsatt gjør. I dag! Damer, få mest mulig ut av de kommende ukene, uansett hva det er. De vil være helt magiske for dere! Et stort kyss til alle, spesielt Amandine, Sylvie og deg, Mary-Sophie!“En melding som berørte hodet til Miss France, Sylvie Delier og Miss på det 13-timers TF1-settet.