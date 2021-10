Jeff Bezos mistenkes for å ha lagt under ed under høring i huset

Lå Jeff Bezos, grunnlegger og tidligere administrerende direktør i Amazon, under ed 29. juli 2020? Uansett er det det fem amerikanske skuespillere mistenker, som nå krever ansvar fra hans etterfølger Andy Gacy.

Emne: En ny Reuters -meningsmåling publisert forrige uke. Det beklager potensielt konkurransebegrensende praksis fra e-handelsgiganten Amazon. Selskapet har angivelig brukt forsknings- og salgsdata fra individuelle selgere på plattformen for å hjelpe til med å utvikle sine egne merkevarer. En praksis som selskapets president Jeff Bezos nektet å ha deltatt i da han vitnet under ed for kongressen i 2020 …

Med henvisning til en Reuters -rapport, sendte en gruppe kongressmedlemmer søndag et brev til nåværende Amazon -sjef Andy Gacy og truet med å be Justisdepartementet om å åpne en kriminell etterforskning.

I beste fall bekrefter denne rapporten at Amazon -tjenestemenn lurte kommisjonen.Lovgivere skriver i en kopi av fellesbrevet med avisen New York Post. “I verste fall ser det ut til at de kan ha løyet for kongressen i mulig brudd på føderal straffelov.”

Amazon benekter dette eksplisitt

Etter anklagene nektet en talsperson for Amazon og sa at medieoppslagene var unøyaktige. “Amazon og dets ledere vildledde ikke komiteen, og vi har benektet og forsøkt å rette opp rekorden i unøyaktige nyhetsrapporter, Hans talsperson skriver i en e -post til New York Post. Som nevnt tidligere har vi en intern policy, utover den for enhver annen forhandler som er kjent for oss, som forbyr bruk av individuelle selgerdata for å utvikle Amazon private label -produkter. “

I brevet fra lovgiverne, advokat Nate Sutton fra Amazon, som vitnet i 2019, ble også advokat David Zapolsky og visepresident for offentlig politikk Brian Huseman sitert.

Amazon står nå overfor antitrustregulatorer i USA, EU og India, som alle etterforsker selskapet for angivelig å ha brukt størrelsen til å knuse konkurransen.

“Utenfor selgere er de som pådrar seg de første kostnadene og usikkerhetene når de introduserer nye produkter. Når de er oppdaget, er Amazon i stand til å selge produkter når de har blitt testet for suksess.FTC -offisiell Lena Khan skrev i 2017. De konkurransebegrensende effektene her er klare. ”