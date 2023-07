«Jeg bestemte meg for å forlate France 2»: Laurent Ruquier snakker om å forlate Chanel

Jordskjelv på fransk TV: Laurent Rouquier forlater France 2!

Han hilser også på de ulike gjestene han møter i sesongene. «I løpet av alle disse årene i France 2 hadde jeg allerede æren av å introdusere deg for Franck Dubosque, Jean-Luc Lemoine, Florence Foresti, Kev Adams, Nicole Ferroni, Wally Thea, Artus, Jeremy Ferrari, Ahmed Silla, Constance eller Léa Salame. … jeg kan ikke nevne dem alle”, forklarer verten.

Laurent Ruquier glemte ikke å si takk.Publikum blir stadig fornyet for deres tillit og lojalitet«.

Tilretteleggeren forklarer til slutt at resultatet av dette samarbeidet er et resultat av mange uenigheter. «Denne tilliten, i tre sesonger, hadde jeg ikke fra ledelsen til France 2. Det er synd, men sånn er det. Jeg kunne i det stille ha fortsatt å presentere Les Enfants de la télé, men jeg har andre ønsker, andre ambisjoner, og dessverre ser jeg at sendingene mine synker år for år, for jeg lærer fortsatt – først i slutten av juni! Det blir ingen bonuser for Big Heads eller Children of TV neste sesong. Dette var det siste tegnet som overbeviste meg om at det var på tide å tenke på andre grenser«, forsikrer han.

Laurent Rouquier er fortsatt uklar om TV-fremtiden hans, til tross for rykter om samtaler med TF1 som sår tvil.