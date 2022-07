«Jeg betalte 151 euro, men merkelig nok…»

Marilyn Berard, bosatt i Saint-Trond, er ikke den eneste som har hatt problemer med å bestille hos Ryanair. Flere av dem rapporterte det samme problemet på en flyreise kjøpt søndag 17. april 2022. Den dagen prøvde de alle å bestille en flybillett. «Jeg bestilte en flyreise for søndag 17. april fra Charleroi lufthavn til Comiso, Sicilia. Jeg betalte €151 med Visa-kortet pluss ytterligere €15 for firmareiseforsikringen min,» sier Belang van Limburg Marleen.

Hvis siden forteller henne at reservasjonen gikk bra, vil damen ikke motta noen bekreftelse i postkassen. Hun kan heller ikke finne noen oversikt over bestillingen på Ryanair-kontoen sin. Dagene går og du ser fortsatt ikke fargen på flyturen hennes. Anrop til Ryanair fører til ingenting.

Til slutt, uten bekreftelse, bestemte Marilyn seg for å bestille et nytt fly for onsdag 20. april. «Det var 8 euro dyrt, akkurat som reiseforsikring», klager hun. Fremfor alt ble 151 euro trukket fra hans første beløp. Heldigvis slipper du, som andre ofre for problemet, å betale for reisen deres to ganger.

Det irske flyselskapet, som ikke er kjent for å være det mest generøse i denne typen situasjoner, utstedte en refusjon til alle kunder som prøvde å bestille flyreise 17. april. Bevis på at noe ikke fungerte ordentlig den dagen på Ryanairs nettside.