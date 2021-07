Jeg ble avhørt på sosiale medier av en BBC-journalist som twitret at ‘Hitler hadde rett’

BBC-journalisten, som ble sparket etter å ha twitret at “Hitler hadde rett”, sa at han hadde blitt offer for et “eksperiment på sosiale medier”.

Tala Halawa, som jobbet som en palestinsk ekspert for selskapets BBC-overvåkingstjeneste, ble suspendert i mai 2014 etter at kommentarer ble kommet. Han ble utskrevet tre uker senere Etter etterforskningen.

I juli 2014, under den syv ukers Gaza-krigen mellom Israel og Palestina, skrev Halawa på sin Twitter-profil: “Israel er mer nazist enn Hitler drar til IDF-helvete” med hashtags “#HitlerWasRight” og “#PrayForGaza”.

Israel har startet en militær operasjon på Gazastripen som svar på Hamas rakettangrep i konflikten.

MS Halawas tweet ble mye kritisert på sosiale medier etter utgivelsen. “Å sammenligne moderne israelsk politikk med nazistene” er inkludert i International Holocaust Memorial Coalitions antisemittiske definisjon.

I et nytt Twitter-innlegg sa Halawa, en reporter fra byen Ramallah, at hun var “en ung palestinsk kvinne som tweets i øyeblikkets hete.”

“De sårende og ukjente ordene jeg la ut den gangen gjenspeilte ikke mine politiske synspunkter, de er som de er i dag,” skrev han. “I løpet av mine fire år på BBC er jeg alltid stolt over å være kjent for min upartiskhet og profesjonelle journalistikk, selv i de vanskeligste tider.”

Halawa beskyldte BBC for å “velge å undersøke med sosiale medier” og sa at den var “underlagt press fra israelsk pro-israelske interessegrupper.”

“Jeg ga nylig ut en videorapport til byrået om kjendiser som blir kritisert, trollet og tilbakekalt for å støtte palestinsk selvbestemmelse. [to me] Jeg kjenner henne godt som en palestiner og en kvinne med farger, “sa hun.

Halawa ble med i BBC i 2017 og dekker den nylige volden mellom Israel og Palestina. Den inkluderer en video som forklarer BBC overvåking av situasjonen i Gaza, som så sammenstøt mellom opposisjonsgrupper.

BBC ble kontaktet for kommentar.