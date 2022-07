«Jeg ble fornærmet, det var forferdelig»: Vanessa Paradis» overbevisning om hennes vanskelige start som stjerne

Vanessa Paradis kjente berømmelse i veldig ung alder. I en alder av 14 ga han ut sin hitsingel «Jo le Taxi», som tilbrakte 11 uker på topp 50 i Frankrike. Men i den alderen er ikke livet så lett, og vi stiller oss selv mange spørsmål. Sangerinnen, nå 49, vendte tilbake til begynnelsen av karrieren i en dokumentar om Arte.

Vanessa Paradis tok sine første skritt i musikkverdenen i veldig ung alder. I en alder av 8 ble han sett på showet En skole med fans Der fremførte han tittelen «Emily Jolie». Hun lyktes i å vinne hjertene til alle seerne.

Men det var i en alder av 14 at karrieren hans virkelig tok fart med utgivelsen av en populær hit «Joe Cart». Tittelen tilbrakte 11 uker på nummer én i Frankrikes topp 50. Og den har solgt over en million eksemplarer. Begynnelsen hans var imidlertid ikke så lett som de så ut til.

I dokumentaren Beste jenterVanessa Paradis ble sendt på Arte 14. juli og uttrykte håp i de vanskelige tidene hun har gått gjennom. «Begynnelsen var veldig voldelig, jeg var 14, og som 14-åring går det ikke bra for noen. Du lurer på hvem vi er og hvem vi kommer til å bli hvis vi er gode. Det var fryktelig, forferdelig. Jeg bodde. I forstedene tok jeg RER til skolen om morgenen. .Folk så på meg som et dyr i bur og sa aldri et ord høyt i nærheten av meg.Han forklarer i dokumentaren.

For å fortsette videre: «De fornærmet meg, de kalte meg fuglenavn, de angrep meg for min fysikk, for musikken min. For min inkompetanse. Det gikk nesten galt, men jeg var så heldig å ha foreldrene jeg hadde, ekstraordinære. Foreldre som omringet meg så mye og ga meg så mye frihet.»

Slik holdt hun hodet oppe og utviklet virksomheten sin gjennom årene.