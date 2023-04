Jeg ble fortalt at det ikke var registrert.

Roger Drees, fra Brie, i Flandern, er veldig forsiktig med energiforbruket sitt. For å gjøre dette er belgieren veldig interessert i prisene til leverandørene, for ikke å betale en krone for mye for strøm. «Denne proaktive holdningen truer nå med å knekke meg, for plutselig tar jeg ikke lenger opp for energien som genereres av solcellepanelene mine,» beklager Roger ved HBVL-spaltene.

av videoer For tre år siden installerte Roger solcellepaneler. Ifølge hans beregninger skal denne investeringen lønne seg på sikt. «I tillegg bytter jeg leverandør hvert år med en VREG-test for alltid å få den mest konkurransedyktige prisen,» forklarer Roger til våre kolleger.

Les også Suksessen til solcellepaneler som er ansvarlige for å øke strømregningen? «Det er ikke utelukket at det vil være nødvendig å gå videre med prisøkningen» I fjor valgte Roger Angie. Men dessverre var det en veldig stygg overraskelse for Roger da forliksregningen kom på slutten av året. «Jeg kompenserer ikke lenger for strømmen som solcellepanelene legger på nettet. Men det har vært en digital måler her i tre år og mengden produsert strøm står tydelig på sluttregningen. Men Roger beklager.

Roger tror det er en administrativ feil, og ringer umiddelbart Angies kundeservice. «Der ble jeg fortalt at solcellepanelene mine ikke var registrert hos Fluvius. Tull, selvfølgelig, for året før hadde det ikke vært noe problem med betalingen. Dessuten visste Angie veldig godt hvilken kraft hun genererte. Antall kilowatt var skrevet i svart-hvitt på seddelfinalen," forklarer belgieren. Det er noen hundre euro. Jeg er ikke en veldedig organisasjon som gir gratis strøm på nettet, er jeg? legger Roger til.