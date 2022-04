«Jeg ble fortalt at det var en teknisk feil»

Joan må ha vunnet en million pund i lotteriet போது da hun fant ut at det var en teknisk feil!

Joan Parker-Grennan, 53, Storbritannia, trodde hun hadde vunnet i lotto for en million pund (1,186992 euro), men dessverre for henne fikk hun aldri beløpet hun vant.

I 2015 ga Joan ham en virtuell skrapelodd. Luck smilte til henne fordi hun hadde vunnet en utrolig sum på én million pund! Men fordi han ikke mottok pengene sine, tok han kontakt med Camelot, den britiske nasjonale lotterioperatøren. Hun ble da fortalt at hun hadde et «teknisk problem», som betyr at spillet viste tall i feil bokser, så hun lyktes ikke.

Etter år med kamper med Camelot, prøver Joan å gjenerobre seirene sine. Hun ba om rettferdighet. Joan forklarte i Mirrors spalte at advokatene hans allerede hadde tilbudt Camelot தீர்க்க 700 000, deretter 000 800 000 og deretter 000 900 000. «En dag da jeg klaget, tok de spillet offline. De sendte meg en e-post om at dette var et teknisk problem,» forklarer Joan.

Camelot fortalte Joni gjentatte ganger at nettspillet hadde «oppført seg feil» på grunn av en programvarefeil. Men Joan venter fortsatt på suksessen, og hun trodde hun kunne kjøpe en «drømmekjøkkenøy»!

I dag, 50 år gammel, har han ikke hatt sine suksesser. «Spillet var online i mindre enn 12 timer, og vi fant ut om problemet og deaktiverte det umiddelbart,» sa Camelot.

Rettssaken er berammet til juni, men en rettssaksdato er ennå ikke satt. I mellomtiden drømmer Joan om kjøkkenøya hennes