«Jeg ble fortalt at jeg måtte betale ytterligere 1890 euro»

«For ti år siden installerte jeg solcellepaneler», sier Nico Neyens, fra Sint-Huibrechts-Lille, til kollegene våre ved HBvL. «Hvert år får jeg en gjennomsnittlig yield på 6 MW. Det er nok for familien vår. »

En gjennomsnittlig husholdning bruker 3,5 MW per år, så Nicos måler går baklengs. Likevel trodde han ikke sine egne øyne da han fikk regningen sin: «I år fikk jeg plutselig en regning som sa at jeg må betale 1.890 euro i tillegg», forklarer han, fordi han ikke mottok tilleggsvarer for strømmen. Montering av solcellepaneler.







I fjor tok Nico måleren selv og mener han oppga feil tall. Men Angie ser ikke ut til å være på vei i hans retning. Da de ble kontaktet av våre kolleger, indikerte leverandøren at 2021-rapporten ble bekreftet av Fluvius, distribusjonsnettverkssjefen, selv om den var feil. Engie tok kontakt med sistnevnte for å bekrefte og rette feilen for å kunne sende riktig faktura til Nico.