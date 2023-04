«Jeg ble fortalt at jeg var den fjerde på noen få timer»

Matthias, bosatt i Ronse, er gartner. Sist tirsdag hadde han mottatt en e-post fra «ING» angående endringer i itsme-appen. Så klikker vi på lenken som ikke skal klikkes. «Jeg var ikke klar over noen skade, selv om jeg vet at det var e-poster som sirkulerte fra ondsinnede mennesker. Dessuten virket alt helt greit, inkludert itsme og ING-logoene,» beklager belgieren.

Politiet advarer belgiere etter svindelen med den 34 år gamle belgieren Matthias de Kock. Ifølge opplysninger fra HLN klikket han på en lenke i en e-post som skal ha kommet fra banken hans. Som et resultat ble 4399 euro trukket fra kontoen hans!

«Etter å ha åpnet lenken ble jeg spurt to ganger om å bruke bankkortet mitt og taste inn koden. Jeg gjorde det uten å nøle. Nå kan jeg sparke meg selv i hodet. Da jeg så at 4.399 euro var trukket fra kontoen, gjorde jeg det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal opptre. Slik hjelpeløshet,» sier Matthias. Denne frustrasjonen er forferdelig.»

Og han var ikke den eneste som ble lurt. «I ING ble jeg fortalt at jeg allerede var den fjerde innen noen få timer. Jeg dro også til politiet, hvor de etterforsker saken gjennom deres spesialiserte tjeneste som bekjemper nettsvindel,» legger belgieren til, som håper å få sin pengene tilbake. «Jeg håper jeg ikke mister pengene mine. De ga meg et godt håp i banken. De forsikret politiet nok en gang om at du ikke skulle svare på en e-post som ber deg sende bankopplysninger. Så jeg vil advare alle mot å ta risiko, avslutter Matthias.