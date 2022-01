“Jeg ble offer for en ansiktsforbrytelse”

Lørdag, på Place Pollard, Brussel, ble kunstneren fra Lesino arrestert av politiet under et omfattende angrep. Lou Depri்க்ek har umiddelbart tilbakekalt førerkortet, noe han anser som urettferdig.

Han var ikke sint etter noen dager med dårlig oppførsel med Brussel-politiet i Lou Debridge. Lørdag ble han pågrepet under en politiransaking i nærheten av tinghuset. “Jeg kom tilbake fra en venns hus en kveld, hvor jeg spiste sikori aa croton og drakk to glass vin og et glass champagne,” forklarer han. Kunstneren, som bor i Lessines, har ennå ikke fått inndratt førerkortet umiddelbart på femten dager. “Jeg er et offer for en ansiktsforbrytelse,” anklager han, “fordi jeg er en kunstner, jeg er avhengig.”

“bakvaskelse”

Påstandene til forfatteren av «planea plane pour moi» har blitt avslørt for våre kolleger i DH. Den bekymrede rektoren mente at han ikke på noe tidspunkt ble informert om resultatet av spyttprøven. Jeg ble nettopp fortalt: ‘Det er noe rart med spytttesten din,’ og uten videre,” sier Lou Debridge. «For en stund siden viste promilleprøven min 0; 30, noe som ikke er alvorlig. Det tilsvarer halvannen Lefebvre.” Han mener at hans gale side, uvanlig, på sin side tryglet i hans favør: «Jeg ble spurt om jeg hadde tatt gress, cola eller andre rusmidler», vitnet han. Han sa: “Jeg reagerte negativt. Jeg var ren … de tok lisensen min i sin helhet som et sikkerhetstiltak … dette er bakvaskelse!”.

Det er opp til domstolene å avgjøre hva som skal gjøres i denne saken. Lou Debridge, som for øyeblikket er med på hele rekorden, er imidlertid veldig irritert over situasjonen. “Jeg må fullføre registreringen,” lover han, “så jeg har ikke noe annet valg enn å leie en sjåførtjeneste.”

“Veldig gal”

Jeg ble imidlertid så opprørt over fakta at Lou Depreig skilte lag, denne tirsdagen gir vi et lite hint om humør: “Mistanken kommer tiltalte til gode, sier de! Du snakker, i noen tilfeller, skepsis, en kjepp og en kjepp ! Han nøt det om natten (…)», skriver han. «Så kaldt regn for Lou (som møtte et politiangrep)! Herregud, rettferdigheten liker det ikke, den gjør alt lys men i skyggen! Så, én ting: Pre-Chief, der, vår mann er innenfor rimelighetens grenser. Det virker imidlertid vanvittig for en firehjulssjåfør som ikke vet noe om «planea plane pour moi», kultoppfinneren av Kingston, Kingston og mange flere piper. Vi sier ikke hva som hadde skjedd hvis Lou hadde kommet med vennen Big JoJo (her sier vi: RIP). Så, to: narkotikatesting. Der gir ikke maskinen noe nettoresultat. Hun er forvirret og ubesluttsom. Mørket som reflekteres av lyktestolpene til Themis-palasset overdøver protestene til «barjoen» som ønsker å presentere en forklaring uten å blende makt. Denne forklaringen ønsker Lou Deprijck imidlertid å få. Han søkte også advokatens tjenester.