“Jeg ble så skuffet … ingen respekt, beklager!”

Gammel pilot Alain Frost Han vil ikke være den ikke-utøvende direktøren for Alpine Formel 1-laget for 2022-sesongen. Fire ganger verdensmester i F1 (1985, 1986, 1989 og 1993), Professor Før han ble utnevnt til ikke-utøvende direktør i 2019, var han ambassadør/rådgiver på teamet som returnerte til Renault F1 i 2016.

Teamet med base i Vri-Satilone (Frankrike) for motordelen, som ble kalt Alpint ved starten av 2021-sesongen, er i en fullstendig overhaling rundt hodet i Enstone (Storbritannia) for Chase. Laurent Rosie, Forholdet til ham var anstrengt.

66 år gamle Frost hadde årskontrakt med selskapet og den blir ikke fornyet til neste sesong. Kunngjøringen om slutten av partnerskapet gikk ifølge ham ikke som planlagt. “Jeg var så skuffet over måten denne nyheten ble annonsert på! Ble enige om å kunngjøre det med Alpine! Ingen respekt, beklager! Jeg takket nei til tilbudet for 2022-sesongen på grunn av et personlig forhold, jeg hadde rett! Til Enstone og V-Satilon-teamet, jeg savner deg.”, Angret, sint, professoren på sin Instagram-konto.