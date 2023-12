«Jeg ble slått»: Jaho de Sagasson forteller om dagen han oppdaget den kjente belgiske artisten

Zaho de Sagazan var en RTLinfo-gjest hos deg. Den franske singer-songwriteren presenterer sitt debutalbum med tittelen La Symphonie des Éclairs. Hun uttrykker følelsene sine gjennom musikk. «Jeg pleide å rope mye. Jeg syntes ikke det var bra fordi jeg kunne se at det såret folk og det gjorde meg ikke noe smartere, noe som gjorde meg trist.«, tror artisten. Da den 23 år gamle kvinnen oppdaget at hun kunne sette denne følelsen på pianoet, sa hun til seg selv at hun hadde funnet en løsning på alt dette.»Plutselig ble denne følsomheten, min største feil, forvandlet til en stor egenskap«, fortsetter hun.

Jaho de Sagasan snakket om sin kjærlighet til Barbara, men også om Jacques Brel. «Jeg har alltid hatt en lidenskap for musikk. En dag fant jeg Jacques Brel, og som alle andre som kommer over ham, fikk jeg rommet du skal få.«, hun sier.

Hun fant full frihet i musikken til Jacques Prell. «Han tillater seg å svette, vifte med hendene, skrike og bruke rare stemmer. Plutselig sa jeg til meg selv, dette er friheten jeg vil ha. Jeg følte at jeg hadde ting å si«, forklarer sangeren.