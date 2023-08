«Jeg ble tilbudt et fantastisk beløp»: Fernandez» barnebarn sa nei til et populært realityprogram

Fernandels barnebarn, sønn av Frank Fernandel … og reality-TV-stjerne? Det gikk ikke langt! Da han feiret 40-årsdagen sin, fortalte journalisten Vincent Fernandel til kollegene sine. god morgen Om bestefaren som døde for femti år siden og arven hans takket være ham. Det er en tradisjon han kjemper for hver dag og som han endte opp som et veldig populært show for.

Han forklarer at han ikke vil gi opp.»sykofanter som ønsker å bruke berømmelsen til [s]Vi er bestefedre«, forklarer han, en gang kontaktet for et uventet prosjekt: «Da jeg var 20 år fikk jeg muligheten til å være med på det Berømt gård, et TF1 realityprogram. Jeg ble tildelt et svimlende beløp! Jeg forklarte produsentene at selv om de tilbød meg en villa i Beverly Hills, ville jeg si nei«, husket han.

Et show som samlet kjente personer (Pascal Olmeta, Eve Angéli, Elodie Gossuin, Vincent McDoom eller Massimo Gargia deltok også i denne utgaven) som kunne starte karrieren hans. Men nå som skuespiller og journalist er det ingen tvil om at han har forlatt navnet sitt og familien. Og når han er i media, er han et populært navn han ikke nøler med å ta:Spørsmålet dukket aldri opp. Hvis jeg ikke hadde plukket opp familiens scenenavn, ville jeg ha spøkt: «Han gjetter ikke, han gjemmer seg …»«, sier han for å forklare dette valget.

Navnet er ikke belastende

Med Fernandes må det sies at det aldri har vært vanskeligere å bære vekten av et kjent navn. Hvis han beskriver bestefaren sin som en mann»Ingen gave ble gitt«Vincent angret aldri på valget av navn.»Det lar et takvindu åpne seg, det er sant. Men bak kulissene, hvis du vil vare, må du jobbe dobbelt så hardt som alle andre! Å bære et kjent navn er ikke lett. Jeg, jeg er heldig: det har aldri vært vanskelig«, tilbyr han.

Som faren Frank, som hadde en karriere som sanger før han døde i 2011: «Frank var veldig forsiktig med å se ut til å utnytte farens berømmelse. […] Han visste at det kunne komme tilbake og hjemsøke ham. Fra et personlig perspektiv led Frank gjennom hele livet av farens fravær. Men han klaget aldri over at vi snakket om det med ham fra morgen til kveld«, sier sønnen, han insisterer:»Vi ønsker alltid å tro at arvinger er i skyggen og at de lider på grunn av det. Jeg tror ikke det når det gjelder faren min. Riktignok var han en kunstner, men av en helt annen art: ingen av dem var i konkurranse«. En uvanlig familie, men for alltid forent …