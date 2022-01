“Jeg ble virkelig sjokkert, jeg følte meg syk”

24 år gamle Chloe Walshaw hadde den mildt sagt ubehagelige opplevelsen av et måltid som kom fra Toby’s Carvery. Faktisk, mens hun allerede hadde startet bestillingen sin, så hun en levende snegle vandre rundt i ertene.

Den ekle unge damen spyttet umiddelbart ut det som var i munnen hennes.

Uber Eats – som leverte maten sin 1. nyttårsdag – refunderte ekteparet etter funnet og delte nyheten med dem. Toby Carvery tilbød en kupong på £40 som en unnskyldning og lovet å starte en intern etterforskning for å finne ut hvordan dette kunne ha skjedd.

Men Chloe forsikrer oss om at hun aldri vil gå dit igjen etter dette traumet: Hun fortalte Birmingham Live: “Jeg følte meg fysisk syk. Jeg var midt i måltidet mitt da jeg så ham …”

“Jeg ble virkelig sjokkert, jeg hadde mat i munnen og spyttet den ut. Jeg er glad den var på toppen og ikke midt i det jeg skulle spise.”

Toby Carvery ba om at maten ble returnert til ham slik at han kunne undersøke saken.

En talsperson for kjeden la til: «Vi beklager at vi ikke serverte måltidet til våre vanlige høye standarder, men vi takker kunden for å dele tilbakemeldingene deres og ser frem til å kunne rette opp situasjonen ved å tilby refusjon og undersøke internt. ”

Ikke sikkert hun vil anbefale å spise når som helst snart!